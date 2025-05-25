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Bir ili sarsan olay! Emekli polis eski eşini katletti: Yakalanacağını anlayınca kendini vurdu

Bir kadın cinayeti daha... Acı haberin adresi bu kez Adana oldu. Emekli polis memuru bir kişi eski eşini çalıştığı büfede kafasına sıkarak katletti. Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Cani ise kaçmaya çalıştı. Yakalanacağını anlayınca da kendini vurdu.

Bir ili sarsan olay! Emekli polis eski eşini katletti: Yakalanacağını anlayınca kendini vurdu

Adana'da emekli polis memuru Recep Ç. (54), eski eşi Esengül Kaya’yı (48) çalıştığı büfede tabancayla başından vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan Recep Ç., jandarma ekiplerince durdurulmak istenince aynı tabancayla kendini de vurup, ağır yaralandı.

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OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesindeki Turgut Özal Bulvarı’nda meydana geldi. Emekli polis memuru Recep Ç., eski eşi Esengül Kaya’nın çalıştığı büfeye gitti. Burada ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Recep Ç., yanındaki tabancayla eski eşinin başına ateş etti. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Esengül Kaya’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaya’nın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.

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YAKALANACAĞINI ANLAYINCA KENDİNİ DE VURDU

Olayın ardından kaçan Recep Ç. ise Sarıçam ilçesi Kozan yolu üzerindeki Mustafalar Mahallesi girişinde jandarma ekipleri tarafından durdurulmak istendi. Recep Ç., yakalanacağını anlayınca suç aleti tabancayla kendini de vurdu. Ağır yaralanan Recep Ç., olay yerine gelen sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Adana
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