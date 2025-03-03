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Bitlis'te feci olay! Depoyu ısıtmak isterken aracını yaktı: "Bakmak ile yükümlü olduğum hastalarım var"

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
03.03.2025 13:13
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Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyünde aşırı soğuklar nedeniyle otomobilinin donan yakıt deposunun ateşle ısıtmaya çalışan sürücü, aracın yanmasına neden oldu.

Bitlis'te feci olay! Depoyu ısıtmak isterken aracını yaktı: "Bakmak ile yükümlü olduğum hastalarım var"

Konu ile ilgili açıklamada bulunan otomobil sahibi Mehmet Aylu, "Bizim buralar çok soğuk. Dizel araçlar bu soğuk havalarda yakıtın donması nedeniyle çalışmıyor. Bende yakıtı çözmek için bizim buralarda da sık kullanılan yöntemi denemek istedim. Aracın yakıt deposunu köz ateş ile ısıtırken araç bir anda alev aldı. Çok üzgünüm. Bakmak ile yükümlü olduğum hastalarım var. Onları bu araç ile hastaneye götür getiriyordum. Çok mağdur oldum" dedi.

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Alev alan araca Güroymak Belediyesine ait itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen araç kullanılamaz hale geldi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Araç Dizel otomobil soğuk
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