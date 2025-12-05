Bitlis’te ilçe merkezinde yaban domuzu paniği

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Tatvan Devlet Hastanesi civarında ortaya çıkan yaban domuzu, koşarak mahalle aralarına girdi. Sokaklarda kısa süreli paniğe neden olan domuz, bir süre sonra gözden kayboldu. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, vatandaşlar domuzun ilçe merkezinde gezdiği anları hayretle izledi.

Yetkililer, özellikle kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının zaman zaman yerleşim yerlerine inebildiğini belirterek, vatandaşların bu tür durumlarda dikkatli olmaları ve hayvana yaklaşmamaları konusunda uyarıda bulundu.Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır