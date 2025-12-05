HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bitlis’te ilçe merkezinde yaban domuzu paniği

Bitlis’in Tatvan ilçesinde görülen yaban domuzu paniğe neden oldu.

Bitlis’te ilçe merkezinde yaban domuzu paniği

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Tatvan Devlet Hastanesi civarında ortaya çıkan yaban domuzu, koşarak mahalle aralarına girdi. Sokaklarda kısa süreli paniğe neden olan domuz, bir süre sonra gözden kayboldu. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, vatandaşlar domuzun ilçe merkezinde gezdiği anları hayretle izledi.
Yetkililer, özellikle kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının zaman zaman yerleşim yerlerine inebildiğini belirterek, vatandaşların bu tür durumlarda dikkatli olmaları ve hayvana yaklaşmamaları konusunda uyarıda bulundu.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Polisten kumar operasyonuPolisten kumar operasyonu
Batman’da trafik kazası: 1 yaralıBatman’da trafik kazası: 1 yaralı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bitlis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump arabuluculuk yaptı, yıllardır savaşan iki ülke barışa imza attı

Trump arabuluculuk yaptı, yıllardır savaşan iki ülke barışa imza attı

Adliye soygununda yakalanan zanlıyı o çetenin avukatı savunacak!

Adliye soygununda yakalanan zanlıyı o çetenin avukatı savunacak!

Caner Erkin'e yine tarihe geçecek ceza! Men edilmekten maç oynayamaz hale geldi

Caner Erkin'e yine tarihe geçecek ceza! Men edilmekten maç oynayamaz hale geldi

Eurovision'da İsrail boykotu! O ülkeler yarışmadan çekildi

Eurovision'da İsrail boykotu! O ülkeler yarışmadan çekildi

Vergi teklifi Meclis'ten geçti: İşte madde madde yeni düzenleme

Vergi teklifi Meclis'ten geçti: İşte madde madde yeni düzenleme

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.