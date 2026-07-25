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Boşanma aşamasındaki damat, kayınpederi tarafından tüfekle vuruldu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde boşanma aşamasındaki eşiyle konuşmak için kayınpederinin evine giden damat, çıkan tartışmada kayınpederi tarafından tüfekle vuruldu.

Boşanma aşamasındaki damat, kayınpederi tarafından tüfekle vuruldu

Olay, Nazilli ilçesi Çapahasan Mahallesi 242. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boşanma sürecinde olan G.B., eşiyle konuşmak için kayınpederi M.Ö.'nün evine gitti.

Boşanma aşamasındaki damat, kayınpederi tarafından tüfekle vuruldu 1

KAYINPEDER EVİ BASAN DAMADI VURDU

Taraflar arasında çıkan tartışmada iddiaya göre damat G.B., 'Evi yakarım' tehdidinde bulundu. Tehdidin ardından yaşanan gerginlikte kayınpeder M.Ö., tüfekle G.B.'yi ayağından vurdu. Silah sesini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Boşanma aşamasındaki damat, kayınpederi tarafından tüfekle vuruldu 2

SAĞLIK DURUMU İYİ

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından G.B.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralı damadın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kayınpeder M.Ö. gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aydın silahlı saldırı damat
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