HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Bu bayramda gelenek bozulmadı: Kocaeli, 41. kez kucaklaştı

Kocaeli'de geleneksel hale gelen bayramlaşmanın 41'incisinde 7'den 70'e tüm vatandaşlar kucaklaştı.

Bu bayramda gelenek bozulmadı: Kocaeli, 41. kez kucaklaştı

Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen geleneksel kent bayramlaşmasının 41’incisi büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Kocaeli Kongre Merkezi'nde yapılan bayramlaşma töreninde birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Bayramlaşma halkasında Vali İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve protokol üyeleri, alana gelen sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları ile 7’den 70’e tüm vatandaşlarla tek tek bayramlaştı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bartın'da 2 gündür kayıptı! Kahreden haberBartın'da 2 gündür kayıptı! Kahreden haber
Bayramda evine gidemeyen öğrencilerle bir araya geldiBayramda evine gidemeyen öğrencilerle bir araya geldi

Anahtar Kelimeler:
Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Günlerdir tartışılıyordu, son 48 saatte 35 bin araç yakalandı

Günlerdir tartışılıyordu, son 48 saatte 35 bin araç yakalandı

Ergin Ataman'dan Nikos Lepeniotis'e sert sözler! "Seni bir daha uyarmayacağım"

Ergin Ataman'dan Nikos Lepeniotis'e sert sözler! "Seni bir daha uyarmayacağım"

Son dakika... Gökçeada açıklarında korkutan deprem

Son dakika... Gökçeada açıklarında korkutan deprem

Kimseye aldırış etmedi... İZBAN'da pes dedirten anlar saniye saniye kamerada!

Kimseye aldırış etmedi... İZBAN'da pes dedirten anlar saniye saniye kamerada!

Koreli yayıncıyı canlı yayında taciz etmişti! O sapığın pişkin ifadesi ortaya çıktı: "Elim değişmiş olabilir..."

Koreli yayıncıyı canlı yayında taciz etmişti! O sapığın pişkin ifadesi ortaya çıktı: "Elim değişmiş olabilir..."

Kayıp ortaokul öğrencisi Burak’ı 94 kişilik ekip arıyor: Son görüntüsü ortaya çıktı!

Kayıp ortaokul öğrencisi Burak’ı 94 kişilik ekip arıyor: Son görüntüsü ortaya çıktı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.