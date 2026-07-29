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Bu hastalık tedavi edilmezse kansere dönüyor! Aşısı dahi yok

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Sevgi Baltacı, hepatit hastalığı hakkında önemli uyarılarda bulundu.

Bu hastalık tedavi edilmezse kansere dönüyor! Aşısı dahi yok

Hepatitin karaciğerin iltihaplanmasıyla ortaya çıkan ciddi bir sağlık sorunu olduğunu belirten Baltacı, özellikle Hepatit B ve Hepatit C enfeksiyonlarının uzun yıllar hiçbir belirti göstermeden ilerleyebildiğine dikkat çekti.

Bu hastalık tedavi edilmezse kansere dönüyor! Aşısı dahi yok 1

DÜZENLİ TARAMA ŞART

Tedavi edilmeyen Hepatit B ve Hepatit C'nin siroz ile karaciğer kanseri gibi hayati risk taşıyan hastalıklara yol açabileceğini ifade eden Dr. Baltacı, "Hepatit B ve Hepatit C, tedavi edilmediği takdirde siroz ve karaciğer kanseri gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle risk grubunda yer alan bireylerin düzenli tarama testlerini yaptırmaları büyük önem taşımaktadır" dedi.

Hepatit türlerinin bulaşma yollarına da değinen Baltacı, Hepatit A'nın çoğunlukla kirli su ve gıdalar yoluyla bulaştığını, Hepatit B ve Hepatit C'nin ise enfekte kan ve vücut sıvılarıyla temas, korunmasız cinsel ilişki ve doğum sırasında anneden bebeğe geçiş yoluyla bulaşabildiğini söyledi.

KORUYUCU AŞI YOK

Hepatit A ve Hepatit B'ye karşı etkili aşıların bulunduğunu belirten Baltacı, Hepatit C için ise henüz koruyucu bir aşının geliştirilmediğini ifade etti.

Toplumun bilinçlenmesinin önemine vurgu yapan Dr. Baltacı, "Hepatit; önlenebilir, erken tanıyla kontrol altına alınabilir ve tedavi edilebilir bir viral hastalıktır. Bu nedenle toplum olarak bilinçlenmeli, gerekli durumlarda tarama testlerini yaptırmalı ve aşılarımızı ihmal etmemeliyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kanser siroz Aşı
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