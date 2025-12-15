Bu kış grip bile başka! Mutasyon geçirmiş ölümcül 6 belirtiye karşı uyardı

Dünyada bu kış benzeri görülmemiş bir grip dalgası yaşanırken, uzmanlar mutasyona uğrayan influenza A H3N2 virüsünün sıradan grip belirtilerinin arkasına gizlenebileceği konusunda uyardı.

Zatürre, sepsis ve kalp yetmezliği gibi hayati riskler barındıran bu tabloya karşı, özellikle göz ardı edilmemesi gereken 6 kritik belirtiye dikkat çekildi.

MUTASYONLU GRİP KÜRESEL ENDİŞE YARATIYOR

Bu yılın başlarında ortaya çıkan ve 7 farklı mutasyon geliştiren yeni influenza A H3N2 varyantı, 'Subclade K' adıyla anılıyor. Hızla yayılan bu varyantın Türkiye dahil Kuzey Yarımküre’de birçok ülkede baskın hale geldiği belirtiliyor.

İngiltere sağlık otoriteleri, hastanelerde yatakların büyük bölümünün grip hastalarıyla dolduğunu açıklarken, "benzeri görülmemiş bir grip dalgasına" hazırlık yapıldığını duyurdu.

"BELİRTİLER HAFİFE ALINIYOR" UYARISI

Kıdemli Klinik Danışmanı ve GP Dr. Donald Grant, vaka sayılarındaki artışın insanları rehavete sürüklediğini söyledi.

Grant, grip belirtilerinin başka ve çok daha ciddi hastalıklarla karışabildiğini vurgulayarak, "Bu kadar örtüşen semptom varken gribi daha tehlikeli bir durumdan ayırmak zorlaşıyor" dedi.

1. NEFES DARLIĞI VE GÖĞÜS AĞRISI ALARM VERİYOR

Grip belirtilerine eşlik eden nefes darlığı veya göğüs ağrısı, zatürre gibi yaşamı tehdit eden bir enfeksiyonun habercisi olabilir. Uzmanlar, özellikle yaşlılarda grip sonrası kalp krizi riskinin arttığına dikkat çekti.

2. BEŞ GÜNDEN UZUN SÜREN YÜKSEK ATEŞE DİKKAT

Normal gripte ateş genellikle 3–4 gün içinde düşerken, beş günden uzun süren veya giderek yükselen ateş, ikincil bakteriyel enfeksiyon ya da sepsis belirtisi olabilir. Bu durumda vakit kaybetmeden doktora başvurulması önerildi.

3. KUSMA VE İSHAL SUSUZLUĞA YOL AÇABİLİR

Uzun süreli kusma ve ishal, ciddi sıvı ve elektrolit kaybına neden oluyor. Bu durum böbrek hasarı ve hayati organ yetmezliklerine kadar ilerleyebilir. Uzmanlar, gripte bu kadar yoğun mide-bağırsak belirtilerinin normal olmadığını vurguladı.

4. KAFA KARIŞIKLIĞI VE AŞIRI UYKU HALİ TEHLİKELİ

Ani kafa karışıklığı, konsantrasyon güçlüğü veya aşırı uyuşukluk; düşük oksijen seviyesi, şiddetli dehidrasyon ya da sepsis gibi acil durumların işareti olabilir. Uzmanlara göre grip yorgunluk yapabilir ancak bilişsel bozulma normal kabul edilmiyor.

5. İYİLEŞME SONRASI ANİ KÖTÜLEŞME

Birkaç gün içinde düzelmeye başlayan semptomların aniden ağırlaşması, bronşit veya başka bir bakteriyel enfeksiyonun geliştiğini gösterebilir. Bu "geri tepme" etkisi mutlaka tıbbi değerlendirme gerektiriyor.

6. ŞİDDETLİ VE ALIŞILMADIK AĞRILAR

Gripte kas ağrıları yaygın olsa da, günlük yaşamı engelleyecek düzeyde şiddetli ağrılar nadir fakat ciddi bir tabloya işaret edebilir. Uzmanlar, bu durumun rabdomiyoliz gibi acil tedavi gerektiren bir hastalığın belirtisi olabileceğini söyledi.

UZMANLARDAN NET MESAJ: BELİRTİLERİ HAFİFE ALMAYIN

Uzmanlar, mutasyonlu H3N2’nin daha ağır seyredebildiğini ve "basit grip" düşüncesiyle belirtilerin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Özellikle risk grubundaki kişilerin, bu 6 kritik semptomdan biri bile görülürse vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurması istendi.