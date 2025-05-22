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Bungalov skandalında çember daralıyor! Gizli kamerayı yerleştiren elin fotoğrafı ortaya çıktı

Ramazan Bayramı tatilinde Sapanca’da bungalov kiralayan bir aile, yatak odasında ampul içine gizlenmiş bir kamera buldu. Kameranın jakuziyi de gören bir konuma ayarlanmış olması aileyi dehşete düşürürken, olay sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. Sapanca’daki gizli kamerayı yerleştiren elin fotoğrafı ortaya çıktı. Fotoğraf, Ankara’ya kriminal incelemeye gönderildi. Fotoğraf, gizli kamera jakuzinin üstüne yerleştirilmeden önce çekilmiş.

Bungalov skandalında çember daralıyor! Gizli kamerayı yerleştiren elin fotoğrafı ortaya çıktı
Cansu Akalp

Sakarya’nın Sapanca ilçesindeki ‘bungalov skandalı’na dair yeni detaylar ortaya çıkıyor.

Mesut Kozan, eşi ve 7 yaşındaki kızıyla 30 Mart’ta tatile gittiği Sapanca’daki ‘Truva Suit’ adlı bungalovda jakuzi üzerinde ampul şeklinde bir gizli kamera bulmuştu. Kozan’ın şikâyetiyle başlatılan soruşturmada bungalovun sahibi Hüseyin Koşuk ve ortağı Tansel Soyçiçek gözaltına alınmıştı. Her ikisi de ifadesinde kameradan haberleri olmadığını, kendilerinin yerleştirmediğini söyleyip suçlamaları reddetti. Ancak kameranın üzerinde Tansel Soyçiçek’in parmak izi bulundu. Soyçiçek bunu açıklayamadı. İki şüpheli de tutuklandı.

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KİRLİ ELİ KRİMİNAL DAİRESİ BULACAK

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre; Devam eden süreçte iki şüphelinin telefonları incelemeye alındı. Soruşturmanın en dikkat çekici delili ise bungalovun sahibi Hüseyin Koşuk’un telefonundaydı. O telefondan gizli kameranın fotoğrafı çıkmıştı. Hürriyet o fotoğrafa ulaştı. Fotoğrafta ampul şeklindeki gizli kamera ve onu tutan el açıkça görülüyor. Arkada görülen ahşap fondan da fotoğrafın bungalovda çekildiği anlaşılıyor. Bu fotoğraftaki elin kime ait olduğunun bulunması kamerayı kimin yerleştirdiğinin de bulunması anlamına geliyor. Bunun için özel bir inceleme yapılacak. Bu inceleme için fotoğrafın bulunduğu telefonun sahibi Hüseyin Koşuk’un el fotoğrafları da çekildi ve dosya Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı’na gönderildi. Burada yapılacak inceleme ve mukayeselerle fotoğraftaki elin kime ait olduğu belirlenmeye çalışılacak.

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ÇEMBER DARALIYOR

Tutuklanan işletmeci Hüseyin Koşuk savcılık ifadesinde bu el için “Benim değil” demişti. Ancak bu elin sahibinin kim olduğuna dair bir başka güçlü emare daha tespit edildi. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şubesi, Koşuk’un telefonunda ve bulunan fotoğrafta teknik bir inceleme yapıp, rapor hazırladı. Bu rapordaki teknik delillere göre fotoğraf telefonun kendi kamerasıyla 7 Mart’ta çekilmiş. Yine rapora göre şüpheli Koşuk’un telefonunda ‘kayıt yapan kamera görüntülerinin canlı izlenmesine elverişli’ bir program da tespit edildi. Ayrıca Koşuk’un telefonundan bir ses kaydı da çıktı. Bu kayıtta Koşuk karşısındaki kişiye, “Olası bir parmak izinde vesaire nasıl bir yol izlerler, o konuda ne olur?” diye bir soru da soruyor.

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Anahtar Kelimeler:
bungalov skandal
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