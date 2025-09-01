HABER

Bursa 01 Eylül Pazartesi hava durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa 01 Eylül Pazartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. İşte detaylar...

Bursa 01 Eylül Pazartesi hava durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 1 Eylül Pazartesi günü hava genellikle güneşli olacak. Sıcaklık 29°C civarında seyredecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 25°C'ye kadar yükselecek. Gece saatlerinde ise sıcaklığın 15°C civarına düşmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 14 km hızla esecek. Nem oranı sabah %68, gündüz %35, akşam %53 ve gece %78 seviyelerinde olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 2 Eylül Salı günü hava sıcaklığının 29°C olması öngörülüyor. 3 Eylül Çarşamba günü ise sıcaklık 31°C'ye ulaşacak. Gündüzleri sıcaklıklar 27–31°C arasında değişecek. Geceleri sıcaklık 14–16°C seviyelerinde olacak. Rüzgar genellikle kuzey ve güney yönlerinden hafif hızlarla esecek.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin güneşten korunmaları önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve yüksek koruma faktörlü güneş kremi kullanımı cilt sağlığını korumaya yardımcı olacaktır. Ayrıca bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu şekilde vücut ısısı dengede tutulabilir. Spor yaparken aşırı sıcaklardan kaçınılması ve gerektiğinde ara verilmesi faydalı olacaktır. Gün batımından sonra hava serinleyeceğinden, akşam saatlerinde hafif bir ceket veya hırka bulundurmak rahatlık sağlayacaktır.

