Bursa 06 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 30°C civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının artması bekleniyor. 7 Ağustos Perşembe günü sıcaklık 29°C, 8 Ağustos Cuma günü 29°C, 9 Ağustos Cumartesi günü 32°C ve 10 Ağustos Pazar günü 33°C'ye ulaşması öngörülüyor.

Sıcaklıkların yüksek olması nedeniyle dikkatli olunması önemlidir. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan kişilerin önlem alması gerekiyor. Gün ortasında güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde dışarı çıkmaktan kaçınılmalıdır. Bol su tüketmek, açık renkli ve ince kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Araç kullanırken klima kullanarak serin kalmak da önerilmektedir.

Ayrıca, 7 Ağustos Perşembe günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekiyor. Yağışlı havalarda dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek önemlidir.

Sıcak hava koşullarında, açık hava etkinlikleri planlayanların güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde dışarı çıkmamaları önerilmektedir. Bol su tüketmek ve klima kullanarak serin kalmak yine faydalı olacaktır.

Bursa'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Bu dönemde özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan kişilerin dikkatli olmaları önemlidir. Yukarıda belirtilen önlemlerin alınması gerekmektedir.