Bursa 11 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 11 Ağustos Pazartesi günü hava sıcak ve güneşli olacak.

Çiğdem Sevinç

Bursa'da 11 Ağustos Pazartesi günü hava sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 34°C'ye kadar çıkacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 30°C civarında seyredecek. Gece sıcaklıkları ise 25°C dolaylarında olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 12 Ağustos Salı günü sıcaklık 32°C, 13 Ağustos Çarşamba günü 32°C, 14 Ağustos Perşembe günü ise 32°C civarında olacak. Bu süreçte hava genellikle güneşli ve sıcak kalacak.

Bu sıcak hava koşulları, yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olan bireyler için risk oluşturabilir. Öğle saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su tüketmek ve açık renkli, hafif giysiler giymek gereklidir. Güneş ışınlarının en dik geldiği saatlerde şapka ve yüksek koruma faktörlü güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Araç kullanırken klima açmak serin kalmaya yardımcı olur. Perşembe günü ani sağanak yağışlar beklenmektedir. Vatandaşların bu duruma hazırlıklı olmaları önemlidir.

hava durumu Bursa
