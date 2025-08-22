HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bursa 22 Ağustos Cuma Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 22 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak.

Bursa 22 Ağustos Cuma Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Bursa'da 22 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkların 35-37°C arasında değişmesi bekleniyor. Düşük nem oranı, hava koşullarını bunaltıcı hale getirebilir. Öğle saatlerinde sıcaklık 35°C civarında olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 32°C'ye düşmesi tahmin ediliyor.

Hafta sonu hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 23 Ağustos Cumartesi günü en düşük sıcaklık 24°C, en yüksek sıcaklık 35°C civarında olacak. Pazar günü sıcaklıklar biraz daha düşecek. En düşük 22°C, en yüksek 31°C seviyelerine gerilemesi bekleniyor.

Bu sıcak ve kuru hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde doğrudan güneşe maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Dışarıda vakit geçireceklerin bol su içmesi önerilir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Rüzgarlı saatlerde serinlemek için uygun kıyafetler seçmek faydalıdır. Nem oranının yüksek olduğu akşam ve gece saatlerinde ortamın havalandırılması, rahat bir uyku için gereklidir.

Yüksek sıcaklıkların hava kalitesini olumsuz etkileyebileceği unutulmamalıdır. Kirli hava, solunum yolu rahatsızlıklarına neden olabilir. Bu nedenle, hava kalitesinin düşük olduğu saatlerde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak önemlidir. Kapalı alanlarda kalmak daha sağlıklı olacaktır.

Hava koşullarının hızla değişebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek ve buna göre planlama yapmak faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kavak’ta tescilsiz araçlara geçit yokKavak’ta tescilsiz araçlara geçit yok
Boşanma aşamasında eş dehşet saçtı! Hastane eczanesinde saldırdıBoşanma aşamasında eş dehşet saçtı! Hastane eczanesinde saldırdı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Piyasalarda 'Jackson Hole' alarmı: Düşecek mi yükselecek mi?

Piyasalarda 'Jackson Hole' alarmı: Düşecek mi yükselecek mi?

Yeşilçam'ın en yakışıklı jönüydü! Şöhreti geride bırakıp sırra kadem bastı

Yeşilçam'ın en yakışıklı jönüydü! Şöhreti geride bırakıp sırra kadem bastı

10 ilden sadece birinde birinci parti değişti

10 ilden sadece birinde birinci parti değişti

Bir ili karıştıran olay! 2’si kardeş 3 kadın evlerinde ölü bulundu

Bir ili karıştıran olay! 2’si kardeş 3 kadın evlerinde ölü bulundu

Tarihin en ölümcül hastalığı geri döndü!

Tarihin en ölümcül hastalığı geri döndü!

Şırnak'ta ölümle biten tesadüf!

Şırnak'ta ölümle biten tesadüf!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.