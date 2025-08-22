Bursa 22 Ağustos Cuma Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 22 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkların 35-37°C arasında değişmesi bekleniyor. Düşük nem oranı, hava koşullarını bunaltıcı hale getirebilir. Öğle saatlerinde sıcaklık 35°C civarında olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 32°C'ye düşmesi tahmin ediliyor.

Hafta sonu hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 23 Ağustos Cumartesi günü en düşük sıcaklık 24°C, en yüksek sıcaklık 35°C civarında olacak. Pazar günü sıcaklıklar biraz daha düşecek. En düşük 22°C, en yüksek 31°C seviyelerine gerilemesi bekleniyor.

Bu sıcak ve kuru hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde doğrudan güneşe maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Dışarıda vakit geçireceklerin bol su içmesi önerilir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Rüzgarlı saatlerde serinlemek için uygun kıyafetler seçmek faydalıdır. Nem oranının yüksek olduğu akşam ve gece saatlerinde ortamın havalandırılması, rahat bir uyku için gereklidir.

Yüksek sıcaklıkların hava kalitesini olumsuz etkileyebileceği unutulmamalıdır. Kirli hava, solunum yolu rahatsızlıklarına neden olabilir. Bu nedenle, hava kalitesinin düşük olduğu saatlerde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak önemlidir. Kapalı alanlarda kalmak daha sağlıklı olacaktır.

Hava koşullarının hızla değişebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek ve buna göre planlama yapmak faydalı olacaktır.