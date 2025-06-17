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Bursa'da akıllara durgunluk veren olay! Şakalaşırken arkadaşını bıçakladı: Nedeni 'pes' dedirtti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, şakalaşırken sigara paketini düşüren arkadaşı İsmail T.’yi (19) bıçakla ağır yaralayan Yusuf Ekin (19), olaydan 3 gün sonra yakalanıp, tutuklandı.

Bursa'da akıllara durgunluk veren olay! Şakalaşırken arkadaşını bıçakladı: Nedeni 'pes' dedirtti
Begüm Özkaynak

Olay, 14 Haziran saat 20.30 sıralarında İnegöl ilçesine Bağlı Yeni Mahalle Zincirlikuyu Caddesi’nde meydana geldi. İsmail T. ile şakalaşan Yusuf Ekin, arkadaşının sigara paketini düşürdüğü gerekçesiyle tartışmaya başladı. Bir süre sonra kavga etmeye başlayan arkadaşlardan Yusuf Ekin, bıçakla İsmail T.’yi karnından ve kolundan yaraladı. İsmail T. kanlar içinde yığılırken, Ekin ise olay yerinden kaçtı.

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TUTUKLANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İsmail T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İsmail T. tedavisinin ardından taburcu edilirken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Bir yakınının evinde saklandığı tespit edilen Yusuf Ekin, olaydan 3 gün sonra yakalanıp, gözaltına alındı. Şüpheli Ekin, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa sigara şaka
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