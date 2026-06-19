Bursa'da trafik kazası! Yaralılar var

Kaza, saat 19.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu İnegöl’ün kırsal Yeniköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İnegöl’den Bozüyük istikametinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda Ömer O.'nun (33) kontrolünü yitirdiği otomobil, bariyerlere çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kazada yaralanan sürcü ve otomobilde yolcu konumundaki Nursel L. (22), İsmet Sercan A. (29) ve Ramazan K. (37), ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır