Bursa Hava Durumu! 02 Şubat Pazartesi Bursa hava durumu nasıl?

Bugün 2 Şubat 2026 Pazartesi. Bursa'da hava durumu yağmurlu ve serin olacak. Gün içinde hava sıcaklıkları 6 ile 13 derece arasında değişecek. Öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağmur ve sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Bu durum ulaşımda aksamalar ve su baskınları gibi olumsuzluklar yaratabilir. Bursa'da yaşayanların dikkatli olması önem taşıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 3 Şubat Salı günü sıcaklıklar 3 ile 7 derece arasında seyredecek. Hafif yağmurlu bir gün yaşanması bekleniyor. 4 Şubat Çarşamba günü hava sıcaklıkları 3 ile 12 derece arasında değişecek. Parçalı bulutlu bir havanın hakim olması öngörülüyor. 5 Şubat Perşembe günü ise sıcaklıklar 7 ile 15 derece arasında olacak. Yağmurlu bir gün yaşanması tahmin ediliyor.

Bu dönemde yağmurlu günlerde dikkat etmek önemlidir. Su birikintilerinden uzak durmalısınız. Yol koşullarına dikkat edin. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere hazırlıklı olun. Uygun giyinmek sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır.