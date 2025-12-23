HABER

Bursa Hava Durumu! 23 Aralık Salı Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da önümüzdeki günlerde hava durumu sıcak ve bulutlu olacak. 23 Aralık'ta gündüz sıcaklık 11 derece, akşam 8 dereceye düşecek. 24 ve 25 Aralık'ta sıcaklık sırasıyla 13 ve 15 derece olacak. Nem oranı %81 ile %90 arasında değişecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sis oluşumu mümkün. Bu nedenle, sürücülerin dikkatli olmaları ve alerjik reaksiyona karşı tedbirli olmaları önem taşımaktadır.

Doğukan Akbayır

23 Aralık 2025 Salı günü Bursa'da hava durumu sıcak ve bulutlu olacak. Gündüz hava sıcaklığı 11 derece civarında. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 8 dereceye düşecek. Rüzgar, güney yönlerden hafif ve orta kuvvette esecek. Nem oranı %81 ile %90 arasında değişecek. Gün doğumu saati 08:23'tür. Gün batımı saati ise 17:42'dir.

Bursa'da hava durumu önümüzdeki günlerde benzer şekilde devam edecek. 24 Aralık Çarşamba günü sıcaklık 13 derece civarında olacak. 25 Aralık Perşembe günü ise sıcaklık 15 dereceye ulaşacak. 26 Aralık Cuma günü de sıcaklığın 15 derece olacağı tahmin edilmektedir.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sıcaklıkların artması bekleniyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sis oluşumu mümkün. Sürücülerin görüş mesafesindeki düşüş nedeniyle dikkatli olmaları gerekiyor. Nem oranının yüksekliği alerjik reaksiyonlara karşı hassas olanları etkileyebilir. Bu nedenle tedbirli olmak önemlidir.

Bursa'da önümüzdeki günlerde hava sıcak ve bulutlu geçecek. Sıcaklıkların artmasıyla birlikte sis oluşumu bekleniyor. Sürücülerin ve alerjik reaksiyonlara hassas olanların dikkatli olmaları gerekmektedir.

hava durumu Bursa
