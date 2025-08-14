HABER

  2. HABER
  3. Güncel

Bursa Valiliği'nden fırtına uyarısı

Bursa Valiliği, vatandaşları 2 gün etkili olması beklenen fırtınaya karşı uyardı.

Bursa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz kuzey ve batı kesimlerinde etkili olan rüzgar ve fırtınanın 16.08.2025 Cumartesi günü gece saatlerine kadar il genelinde kuzey (yıldız) ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60 Km/saat, yer yer 60-80 Km/saat) şeklinde devam etmesi beklenmektedir. Vatandaşlarımızın meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

16 AĞUSTOS CUMARTESİ GECESİNE KADAR ETKİLİ OLACAK

Fırtınanın 15 Ağustos Cuma gecesi saat 00.00'den 16 Ağustos Cumartesi gecesine kadar etkili olmasının beklendiği belirtildi.

(İHA)

14 Ağustos 2025
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
