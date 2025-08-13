HABER

Bursa’da düğün öncesi feci kaza: Genç motosikletli hayatını kaybetti

Bursa’da motosikletiyle seyir halinde olan sürücü, ani dönüş yapan otomobile çarpıp metrelerce savruldu.

Bursa’da motosikletiyle seyir halinde olan sürücü, ani dönüş yapan otomobile çarpıp metrelerce savruldu. Kameraya yansıyan feci kazada, 1 ay sonra düğünü olan genç hayatını kaybetti. Acı haberi alan ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğulurken, otomobil sürücüsüne ise ev hapsi verildi.

Kaza, Nilüfer ilçesi Minareliçavuş Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki motosiklet sürücüsü Serdar Acar, aniden dönüş yapan otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan genç, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Evlenmeye hazırlandığı ve 1 ay sonra düğünü olduğu öğrenilen Acar’ın ölüm haberi, ailesi ve yakınlarını gözyaşlarına boğdu. Otomobil sürücüsünün ev hapsi cezası alması ise kazada hayatını kaybeden gencin yakınlarını derinden üzdü. Aile, sürücünün gerekli cezayı alması için çağrıda bulundu.

(İHA)

