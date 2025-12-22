Bursa’da evinde ölü bulunan yaşlı kadının ölümü şüpheli bulundu

Edinilen bilgilere göre, Güzelyalı Siteler Mahallesi Panorama Sitesi’nde yaşayan 80 yaşındaki Fatma Yüce’den haber alamayan komşuları, kapısını çalmalarına rağmen yanıt alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Adrese gelen İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı doktor, yaptığı ilk incelemede ölümün şüpheli olduğuna karar verdi. Bunun üzerine olay yerine olay yeri inceleme ekipleri ile Mudanya Cumhuriyet Savcısı çağrıldı. Savcının talimatıyla evde ve çevrede gerekli incelemeler yapılırken, Fatma Yüce’nin cenazesi, önce Mudanya Devlet Hastanesi morguna, ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

