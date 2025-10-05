HABER

Bursa’da trafikte tehlikeli ’makas’: Direksiyon tutuşu pes dedirtti

Bursa’da trafiğin yoğun olduğu ana yolda bir otomobil sürücüsü, trafikte ’makas’ atarak adeta vatandaşların canını hiçe saydı.

Bursa’da trafiğin yoğun olduğu ana yolda bir otomobil sürücüsü, trafikte ’makas’ atarak adeta vatandaşların canını hiçe saydı. Tehlikeli manevralar yapan sürücünün direksiyonu tutuş şekli de görenleri şaşkına çevirdi.

Bursa’da trafikte tehlikeli ’makas’: Direksiyon tutuşu pes dedirtti 1

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yakın Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Trafiğe çıkan bir sürücü anayolda peş peşe attığı ’makasla’ vatandaşların canını hiçe saydı. İlginç direksiyon tutuşu ve yaptığı ani manevralarla kazaya davetiye çıkaran sürücü, o anları arka koltukta oturan arkadaşına cep telefonuyla kayda aldırdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük tepki topladı.

Bursa’da trafikte tehlikeli ’makas’: Direksiyon tutuşu pes dedirtti 2

(İHA)

Bursa
