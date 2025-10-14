Çalınan buzağı annesine kavuştu

Edinilen bilgilere göre, olay, önceki gün merkez Bahçecik Mahallesi’ndeki Mehmet Oruç’a ait çiftlikte meydana geldi. Akşam saatlerinde çiftliğe gelen 2 şahıs, ağıla girerek 25 günlük buzağıyı kucağına alarak çaldı. Bir süre sonra durumu fark eden çiftlik çalışanları polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmalar çerçevesinde olayı gerçekleştiren şahıslardan Ş.U (21) yakalandı. Yunus Emre Mahallesi’nde bulunan adresinde yakalanarak gözaltına alınan şahıs, polis merkezine götürüldü. Aynı zamanda adresinde çalıntı oto ses sistemleri de çıkan şahsın çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs, Adıyaman Adliyesi’ne sevk edildi. Öte yandan olaya karışan şahsın da yakalanması için çalışma başlatıldı.

Polis ekiplerince bulunan buzağı çiftliğe getirilerek hayvan sahibine teslim edildi. Buzağı ile annesinin buluşma anı duygulandırdı. Buzağı ile annesinin mutlulukları yürekleri ısıttı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

