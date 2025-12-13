HABER

Cani genç kendisinden ayrılan kız arkadaşını evine girerken öldürdü

Kahramanmaraş'ta korkunç bir olay yaşandı. 23 yaşındaki cani, kendisinden bir süre önce ayrılan kız arkadaşını evinin olduğu siteye geldiği aracının içinde silahla vurarak öldürdü.

Olay, merkez Onikişubat İlçesi Tekerek Mahallesi Piri Ahmetoğlu Sitesi girişinde meydana geldi. İddiaya göre, Şüpheli İ.T.K. (23), otomobil ile sitenin otoparkına girmeye çalışan Sultan Değirmenci’yi (22) silahla vurarak kaçtı.

GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri genç kızın kullandığı otomobilinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

KENDİSİNDEN AYRILDIĞI İÇİN ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİASI

Polis ise olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Gittiği güzergah tespit edilen şüpheli kısa süre sonra olayda kullandığı silahla beraber yakalanarak gözaltına alındı. Genç kızın cansız bedeni ise olay yerinde yapılan inceleme sonrasında adli tıpa gönderildi.

Şüphelinin Sultan’ı, bir süre önce kendisinden ayrıldığı için işlediği ileri sürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA

