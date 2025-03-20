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  4. Çankırı’da 23 yaşındaki üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu

Çankırı’da 23 yaşındaki üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu

20.03.2025 23:09
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Çankırı’da yakınlarının haber alamadığı 23 yaşındaki üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu.

Çankırı’da 23 yaşındaki üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu

Olay, Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çankırı’da üniversite eğitimi gören hukuk öğrencisi Burak Ok’dan (23) bir süredir haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine Ok'un evine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından evde hareketsiz halde bulunan Burak Ok’un hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından gencin cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olay sonrası, Çankırı Karatekin Üniversitesi, hayatını kaybeden öğrenci Burak Ok için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Mesajda, "Hukuk Fakülte’miz 3’üncü sınıf öğrencisi Burak Ok’un vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çankırı üniversite
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