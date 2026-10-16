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Çaycuma yolunda korkutan kaza! Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı

Zonguldak-Çaycuma kara yolunda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan sürücü, jandarma ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çaycuma yolunda korkutan kaza! Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi kara yolunda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Zonguldak-Çaycuma kara yolu üzerinde, Zonguldak İl Özel İdaresi Bakım Evi Şantiyesi yakınlarında meydana geldi. B.A. idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazanın ardından bölgeye gelen Çaycuma İlçe Jandarma ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahalede bulundu. Araçtan yaralı olarak çıkarılan B. A., sağlık ekiplerine teslim edilerek Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak kaza
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