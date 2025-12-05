Kişilerin mesleklerini, alanlarını hatta sosyal statülerini belirleyen üniformaların köklü bir tarihçesi vardır. Bazen forma olarak da isimlendirilen üniformalar özellikle öğrencileri, sporcuları, sanatçıları, polisleri, doktorları ve başka çeşitli meslek gruplarını birbirinden ayırmayı sağlar. Hatta doktor, asker gibi mesleklere mensup olan kişilerin rütbeleri ve kıdemleri de üniformalar arasındaki farklar sayesinde belli olmaktadır.

Aynı meslekte olan kişilerin üniformaları genel olarak aynı olur ancak farklı aksesuarlar ya da renkler gibi farklarla birbirlerinden ayrılabilmektedir. İzciler, itfaiyeciler, hemşireler ve polisler gibi farklı meslek gruplarına ait olan kişiler de üniforma giyebilmektedirler. Kişilerin branşları, bölümleri, başarıları, rütbeleri ya da kıdemleri gibi farklılıkları da bu üniformaların üzerindeki bazı detaylar ile anlaşılır.

Cerrahlar neden yeşil veya mavi önlük giyer?

Doktorlar genel olarak beyaz, mavi ya da yeşil renklerde kıyafetler giyerler. Her bir branşın ve bölümün farklı renkte ve biçimde üniformaları olabilmektedir. Herkesin aklına doktor dendiği zaman beyaz önlük gelse de doktorlar farklı renklerde önlükler de giyebilmektedirler.

Bilimsel açıdan doktorların yeşil ya da mavi renkte önlük giymeleri optik illüzyon etkisi ile açıklanmaktadır. Optik illüzyon genel olarak görsel olarak algılandığı sırada meydana gelen yanılsamalardan kaynaklanmaktadır. Yapılan testler sonucunda uzun bir süre boyunca bir renge baktıktan sonra o renge karşı olan duyarlılığın azaldığı keşfedilmiştir.

Kırmızı renk skalasında yeşil renk de yer almaktadır. Mavi ya da yeşil önlük giyilmesi doktorların özellikle uzun süren ve riskli ameliyatlarda odaklanmalarını ve dikkat seviyelerini en üstte tutabilmelerini sağlamaktır.

Cerrahlar, belli bir cerrahi alanda uzmanlaşma amacı ile ihtisas yapmış olan doktorlardır. Yaralanmaların, hastalıkların ya da doğuştan gelen normal dışı durumların tanısını koymada ve tedavi süreçlerini sürdürmede cerrahi yöntem kullanırlar. Tedavi yöntemleri genel olarak cerrahi işlemlerdir ve hayati operasyonlara ameliyatlara girerler.

İnsan hayatı söz konusu olduğu için doktorların girdikleri ameliyatlarda odaklanmaları çok önemlidir. En ufak bir hatanın kabul edilemeyeceği ameliyatlarda doktorların tam odaklanma sağlayabilmeleri için her detay düşünülmüştür. Bu detaylardan biri de giydikleri önlüklerin rengidir.

Yeşil renk ışığın altında en az yansıma yapan renktir. Bu renk kişilerin tam odaklanmalarını sağlar. Dikkat gerektiren ölümcül durumlardaki cerrahi müdahalelerde bu nedenle doktorlar ve cerrahlar yeşil renk önlük giyerler. ameliyat odalarında renk olarak yeşil rengin tercih edilmesi de bu rengin ışıkta yansımasının çok az oranlarda olmasıdır.

Normalde beyaz önlük giyen doktorlar bu renkte önlüklerle cerrahi müdahalelerde bulunamaz ve ameliyathanelere giremez. Çünkü beyaz renk ve beyaz renkteki önlükler cerrahların gözlerini yorabilir. Böylece uzun süreli operasyonlarda odaklanabilmek çok zor olur.

Tüm bunlar dışında mavi ve yeşil renkler kanın kırmızı rengine karşı kontrast meydana getirir. Bu kontrast sayesinde de cerrahlar ameliyathanelerdeki kanı çok daha rahat olarak görebilmektedirler. Böylece de operasyon esnasında gerekli tedbirleri alabilmeleri mümkün olabilir. Ameliyatların başarılı olmasını sağlayan bu tedbir ayrıca hastaların güvenliklerini sağlamak açısından da son derece önemli olarak kabul edilmektedir.

Siyah rengin kullanılmaması da yine kan renginin görülmesini engellemesi nedeniyledir. Bu renk ameliyatların sonuçlarını kötü etkileyebileceği gibi hastanın hayatını da riske atar.