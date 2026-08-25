Cezaları falaka! Kuytul soruşturmasında İran detayı: ‘Mutlak itaat’ sistemi kurmuşlar

Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul’un da aralarında bulunduğu 35 kişinin tutuklandığı soruşturmada, yapılanmanın üyeleri üzerinde kurduğu öne sürülen baskı sistemine ilişkin yeni ayrıntılara ulaşıldı.

35 ŞÜPHELİNİN TUTUKLANDIĞI OPERASYON BÖYLE GELDİ

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen soruşturma kapsamında ‘Alparslan Kuytul Suç Örgütü’ne yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Adana merkezli 6 ilde 19 Ağustos’ta şafak vakti operasyon düzenlendi.

Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi’ndeki Kuytul’un evinin çevresinde Çevik Kuvvet ve Özel Harekat timleriyle önlem alındı. Evin çevresine gelip, slogan atan Kuytul’un destekçileriyle polis ekipleri arasında kısa süreli tartışma çıktı. Evde yapılan aramanın ardından Alparslan Kuytul ile eşi Semra Kuytul’un da aralarında bulunduğu 15’i yönetici, 56 kişi, ‘Suç örgütü kurma ve yönetme’, ‘Örgüt üyeliği’, ‘Suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama’, ‘Nitelikli dolandırıcılık’, ‘Resmi belgede sahtecilik’ ve ‘Vergi Usul Kanunu’na muhalefet’ suçlarından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 22 Ağustos’ta adliyeye sevk edilen 56 şüpheliden Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul’un da aralarında bulunduğu 35’i tutuklandı. Şüphelilerden 18’i adli kontrol şartı, 3’ü ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

İÇ DENETİM SİSTEMİ İÇİN İRAN’A GİTMİŞLER

Operasyonun ardından soruşturma dosyasındaki müşteki ve tanık ifadeleri doğrultusunda, örgütün faaliyetlerine yönelik yeni detaylar ortaya çıktı. Örgütün çekirdek kadrosunda faaliyet gösteren 10’dan fazla kişinin, 2013 yılında Şia düzeni ve Molla rejimini yerinde incelemek için İran’a 20 günlük bir seyahat gerçekleştirdiği, daha sonra örgüt içinde ‘mutlak itaat’ anlayışına dayalı bir iç denetim sistemi oluşturulduğu belirtildi.

ÜYELER HAKKINDA İSTİHBARAT TOPLAMIŞLAR

Ayrıca örgüt içerisinde, yapılanmaya muhalif kişilerin takibini sağlamak için özel bir birim kurulduğu da belirlendi. Soruşturma dosyasında ‘Furkan İstihbarat Teşkilatı’ olarak adlandırılan birimin, örgütten ayrılmak isteyen ve yönetime yönelik eleştirilerde bulunan kişileri takip ettiği kaydedildi. Ayrıca bu kişilerin aile hayatı, özel yaşamı ve kişisel bilgilerinin de toplanarak, yöneticilere raporlandığı, daha sonrasında da bir tehdit aracı olarak kullanıldığı bildirildi.

SÖZDE MAHKEME KURMUŞLAR

Elebaşı Alparslan Kuytul’un tutuklu bulunduğu dönemde, örgütün faaliyetleri ve Kuytul hakkında eleştirilerde bulunan N.A. isimli üyenin, Semra Kuytul’un da aralarında bulunduğu bir sözde heyet tarafından sorgulandığı belirlendi. Sözde mahkeme kuran örgüt üyelerinin, düşüncesinden vazgeçtiğini söyleyen N.A.’yı diz çöktürdüğü, Semra Kuytul’un da bu olayı kastettiği değerlendirilen “Uyuyan hücreleri ortaya çıkararak diz çöktürdük” ifadesiyle bir sosyal medya paylaşımı yaptığı belirtildi.

KURALLARA UYMAYANLARA FALAKA CEZASI

Soruşturma dosyasındaki tanık beyanlarına göre yapılanma içerisinde kurallara uymayan kişilere farklı cezalar uygulandığı belirlendi. Hakkında ceza kararı verilen bazı üyelerin konuşmama, vakıf binasında nöbet tutma ve para kesme gibi yaptırımlara maruz bırakıldığı, örgüte göre daha ağır suçlar işleyenlere de ‘falaka’ cezası uygulandığı, özel bir grup tarafından darbedildiği kaydedildi.