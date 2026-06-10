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CHP'de 9 vekilin ihraç talebi sonrası Özgür Özel'den ilk açıklama

Özgür Özel, CHP'li 9 milletvekilinin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesinin ardından yaptığı açıklamayla karara tepki gösterdi. Özel, "Milletvekillerimizi, millet seçti ancak millet görevden alır. İradeyi gasp edenler, korkuyla ve baskıyla yol yürüyenler ise utançla hatırlanacaktır." dedi.

CHP'de 9 vekilin ihraç talebi sonrası Özgür Özel'den ilk açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, 9 milletvekilinin tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edildiğini bildirdi. Kurula sevk edilen isimlerin Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut olduğu açıklandı.

CHP de 9 vekilin ihraç talebi sonrası Özgür Özel den ilk açıklama 1

"PARALEL CHP OLUŞTURAMAZLAR"

Özgür Özel ise ihraç taleplerinin ardından sosyal medya üzerinden ilk açıklamayı yaptı. Karara tepki gösteren Özel, şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti tarafından “Butlan” atanan mazbatasızlar CHP’de Genel Başkanlık yapamazlar. Erdoğan iktidarının devamı için görevlendirilen butlan yönetimi, 9 milletvekilimizi hukuksuz bir şekilde disipline sevk etmek istemektedir. Cumhuriyet Halk Partisi’nin onurlu ve mücadeleci tarihinde, demokrasiye ve örgüt iradesine sahip çıkanlar gururla anılacaktır. İradeyi gasp edenler, korkuyla ve baskıyla yol yürüyenler ise utançla hatırlanacaktır.

CHP de 9 vekilin ihraç talebi sonrası Özgür Özel den ilk açıklama 2

Bizler, baba ocağını teslim almaya çalışanlara karşı örgütün sesini, üyelerimizin iradesini savunmaya devam edeceğiz. CHP, Saraydan icazet alan, saraya payanda olanların değil; bedel ödeyerek mücadele edenlerin partisidir. Milletvekillerimizi, millet seçti ancak millet görevden alır. Atanmışlar bu partide paralel CHP oluşturamazlar. Bu darbe püskürtülecek ve CHP’yi atanmışlar değil seçilmişler yönetecektir."

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP
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