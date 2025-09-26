HABER

CHP’de kader günü: Kritik duruşma başladı!

Kongrenin iptalinin ardından görevden uzaklaştırılan ve yerine Gürsel Tekin'in kayyum olarak atandığı CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP avukatlarının, 'ihtiyati tedbir' kararına ilişkin yaptığı itirazların İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde duruşmalı olarak görülmesi kararlaştırıldı. Davanın duruşması başladı.

Cansu Akalp

Mahkeme kararıyla görevden tedbiren uzaklaştırılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında, duruşmalı olarak görülmesine karar verilen davanın ilk duruşması bugün İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde başladı.

Erkan, seçimde “oylamaya hile karıştırıldığı” iddiasında bulundu. Mahkeme, davanın ilk aşamasında ara karar alarak Çelik’i görevden uzaklaştırdı ve yerine Gürsel Tekin’i atadı. Bu gelişmenin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kararın "CHP’li bazı delegelerin açtığı dava üzerine verilen ihtiyati tedbir" olduğunu açıkladı.

Çelik, Tekin’in atanmasına karşı itirazda bulundu. Mahkeme, yapılan itirazları değerlendirdi ve duruşmanın davalı tarafların katılımıyla görülmesine karar verdi.

BUGÜNKÜ DURUŞMA BELİRLEYİCİ OLACAK

CHP’nin Tekin’in atanmasına yönelik tüm itirazları, bugün İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinde yapılacak duruşmada ele alınacak.

Kararın, İstanbul İl Başkanlığı’ndaki mevcut yönetim krizine yön vermesi bekleniyor.

CHP Özgür Çelik
