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  4. CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 'Ekrem Başkan ile konuştuk Saraçhane başka bir formata dönecek'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 'Ekrem Başkan ile konuştuk Saraçhane başka bir formata dönecek'

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
25.03.2025 21:05
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlatılan Saraçhane mitinglerinin bugün itibarıyla sona ereceğini duyurdu. Peki mitinglerin yerini ne alacak? Özel, "Bugün Ekrem Başkan ile konuştuk, Saraçhane başka bir formata dönecek'" diyerek duyurdu. İşte detaylar...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 'Ekrem Başkan ile konuştuk Saraçhane başka bir formata dönecek'

CHP'nin Saraçhane'de başlattığı mitinglerle ilgili Genel Başkan Özgür Özel'den açıklama geldi. Özel, Saraçhane mitinglerinin bugün itibarıyla son bulacağını söyledi. Özel ayrıca seçim kampanyalarının başladığını ilan etti.

İşte Özel'in açıklaması;

"Gece 20.30 mitingleri Saraçhane için son bulacak ama Saraçhane başka bir formata dönecek. Bugün Ekrem Başkan ile konuştuk. Ramazan boyunca iftarlar olacak hatta çocuklar için yarından itibaren eğlenceler olacak. Burası bayramla birlikte İstanbul'un Ekrem Başkan ile bayramlaşacağı bir merkeze dönüştürülecek. CHP olarak biz de onunla, bütün İstanbul'la burada bayramlaşacağız"

"YA YENİKAPIDA'YIZ YA MALTEPE'DEYİZ"

"Cumartesi günü bayramdan önce arife var. Hem Türkiye’nin demokrasi bayramının arifesindeyiz hem Ramazan Bayramı arifesindeyiz. İki büyük meydandan birindeyiz. Ya Maltepe’deyiz ya Yenikapı’dayız ama darbecilerin karşısında omuz omuza mücadeleyi sürdüreceğiz. Biz Saraçhane'de bir şeyi sönümlendirmiyoruz. Darbeye karşı Saraçhane direnişini noktalarken bütün Türkiye’de başlayacak darbeye karşı Ekrem İmamoğlu’nun serbest kalması, tutuksuz yargılanması, yargılamaların TRT’den yayınlanması ve erken seçim sürecinin başlaması için hep birlikte ayağa kalkıp seçim kampanyamızı başlatıyoruz"

Ekrem İmamoğlu Operasyonu Haberleri
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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel ibb saraçhane
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