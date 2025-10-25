HABER

CHP için ‘mutlak butlan’ kararı çıkmayınca olay olacak ‘Kılıçdaroğlu’ iddiası gündeme geldi! Yeni parti mi geliyor?

CHP Kurultay davasında olası bir ‘mutlak butlan’ kararıyla yeniden partinin başına geçebileceği konuşulan Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili dikkat çeken bir iddia daha ortaya atıldı. Mahkemenin, CHP kurultayını feshetme talebini reddetmesiyle birlikte Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin yeni parti kurabileceği iddia edildi.

Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimler yeni parti mi kuracak? Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin CHP kurultayının feshedilme talebini reddetmesi, parti içindeki dengelere ilişkin yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Gazeteci Sinan Burhan, tv100'de mahkeme kararının yalnızca hukuki bir gelişme olmadığını vurgulayarak "Bu karar, CHP içinde iç dengeleri kökünden sarsabilecek bir dönüşümün başlangıcı olabilir" ifadelerini kullandı.

"BAZI İSİMLER 'YENİ PARTİ KURALIM' ÖNERİSİYLE KILIÇDAROĞLU'NUN KAPISINI ÇALABİLİR"

Burhan, kararla birlikte parti içinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen kesimlerin yeni bir yol ayrımına geldiğini iddia etti. Kılıçdaroğlu'na yakın bazı il ve ilçe başkanları ile milletvekillerinin "yeni parti kurma" seçeneğini gündeme aldığını öne süren Burhan, "Bazı isimler 'yeni parti kuralım' önerisiyle Kılıçdaroğlu'nun kapısını çalabilir" diye konuştu.

"KARAR ÖZGÜR ÖZEL'İ CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞINA YAKLAŞTIRACAK"

Sinan Burhan, mahkeme kararının Ekrem İmamoğlu'nun muhtemel adaylık ihtimalini fiilen bitireceğini düşündüğünü belirterek "Bu gelişme, CHP içindeki dengeleri Özgür Özel lehine kuracak; Özel'i hem parti lideri olarak tescilleyecek hem de cumhurbaşkanı adaylığına yaklaştıracak" dedi.

"KILIÇDAROĞLU KARAR SONRASI KAMUOYUNA AÇIKLAMA YAPACAK"

Kemal Kılıçdaroğlu ve eski yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun kısa süre içinde "partideki yanlışlıklar" ve "yolsuzluk iddiaları" üzerine açıklamalarda bulunacağını iddia eden Burhan, "Mahkeme sürecini etkilememek için şu anda sessiz kalan Kılıçdaroğlu, karar sonrası kamuoyuna açıklama yapacak" ifadelerini kullandı.

