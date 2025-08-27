CHP lideri Özel'e, memleketinde istifa şoku! Görevlerini bırakıp, adaylıktan çekildi... Delege seçimlerine müdahale iddiası

CHP'de devam eden delege seçimleri Manisa'da bir istifa getirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketinde yaşanan istifa dikkat çekti.

GÖREVİNDEN İSTİFA EDİP ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

Manisa’nın Salihli ilçesinde CHP Salihli İlçe Başkanı Enver Akgün ilçe başkanlığı görevinden istifa etti ve adaylıktan çekildiğini duyurdu.

BASIN TOPLANTISI YAPILDI

CHP Salihli İlçe Başkanlığı binasında yapılan ortak basın toplantısına, seçimlerde aday olan Enver Akgün’ün yanı sıra Burak Kultaş, Mehmet Dönmez ve Olgun Özbudak da katıldı.

DELEGE SEÇİMLERİNE MÜDAHALE İDDİASI

Açıklamada konuşan adaylardan Olgun Özbudak, seçim sürecinde tarafsız kalması gereken bazı sivil toplum kuruluşları ile partide etkili konumda olan kişilerin, baskı ve demokratik olmayan yöntemlerle delege seçimlerine müdahale ettiğini öne sürdü. Özbudak, CHP Genel Merkezi’ne çağrıda bulunarak sürece müdahale edilmesi gerektiğini belirtti.