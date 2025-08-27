HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

CHP lideri Özel'e, memleketinde istifa şoku! Görevlerini bırakıp, adaylıktan çekildi... Delege seçimlerine müdahale iddiası

CHP'de delege seçimleri devam ederken, Manisa'da dikkat çeken bir istifa yaşandı. Manisa’nın Salihli ilçesinde CHP Salihli İlçe Başkanı Enver Akgün ilçe başkanlığı görevinden istifa etti ve adaylıktan çekildi. Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada ise 'Delege seçimlerine müdahale edildiği' iddia edildi.

CHP lideri Özel'e, memleketinde istifa şoku! Görevlerini bırakıp, adaylıktan çekildi... Delege seçimlerine müdahale iddiası
Melih Kadir Yılmaz

CHP'de devam eden delege seçimleri Manisa'da bir istifa getirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketinde yaşanan istifa dikkat çekti.

CHP lideri Özel e, memleketinde istifa şoku! Görevlerini bırakıp, adaylıktan çekildi... Delege seçimlerine müdahale iddiası 1

GÖREVİNDEN İSTİFA EDİP ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

Manisa’nın Salihli ilçesinde CHP Salihli İlçe Başkanı Enver Akgün ilçe başkanlığı görevinden istifa etti ve adaylıktan çekildiğini duyurdu.

CHP lideri Özel e, memleketinde istifa şoku! Görevlerini bırakıp, adaylıktan çekildi... Delege seçimlerine müdahale iddiası 2

BASIN TOPLANTISI YAPILDI

CHP Salihli İlçe Başkanlığı binasında yapılan ortak basın toplantısına, seçimlerde aday olan Enver Akgün’ün yanı sıra Burak Kultaş, Mehmet Dönmez ve Olgun Özbudak da katıldı.

DELEGE SEÇİMLERİNE MÜDAHALE İDDİASI

Açıklamada konuşan adaylardan Olgun Özbudak, seçim sürecinde tarafsız kalması gereken bazı sivil toplum kuruluşları ile partide etkili konumda olan kişilerin, baskı ve demokratik olmayan yöntemlerle delege seçimlerine müdahale ettiğini öne sürdü. Özbudak, CHP Genel Merkezi’ne çağrıda bulunarak sürece müdahale edilmesi gerektiğini belirtti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Daha öncede bıçakladığı karısını yine bıçaklayıp öldürdü...Daha öncede bıçakladığı karısını yine bıçaklayıp öldürdü...
Dünyanın beklediği görüşme için Türkiye'yi işaret ettiDünyanın beklediği görüşme için Türkiye'yi işaret etti

Anahtar Kelimeler:
Salihli Özgür Özel CHP
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mesajları ifşa oldu özür diledi! Açıklaması kızdırınca yeni mesajlar ortaya çıktı

Mesajları ifşa oldu özür diledi! Açıklaması kızdırınca yeni mesajlar ortaya çıktı

Yer: Antalya! 'Her şey dahil' tatil kabusa döndü! Oteli terk ettiler

Yer: Antalya! 'Her şey dahil' tatil kabusa döndü! Oteli terk ettiler

3 senaryoda zamlı memur maaşları hesaplandı! Öğretmen, polis, doktor, hemşire maaşı...

3 senaryoda zamlı memur maaşları hesaplandı! Öğretmen, polis, doktor, hemşire maaşı...

Doktor 'teşhirci' diyerek muayene etmedi, genç kız gözyaşlarına boğuldu

Doktor 'teşhirci' diyerek muayene etmedi, genç kız gözyaşlarına boğuldu

Kılıçdaroğlu hakkında bir iddia daha! Bu kez istifa eden belediye başkanları için konuştu

Kılıçdaroğlu hakkında bir iddia daha! Bu kez istifa eden belediye başkanları için konuştu

Aziz İhsan Aktaş dosyasında Özlem Çerçioğlu detayı! 'Aklandım' demişti, dosya yeniden işleme alındı

Aziz İhsan Aktaş dosyasında Özlem Çerçioğlu detayı! 'Aklandım' demişti, dosya yeniden işleme alındı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.