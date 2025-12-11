Cihangir Atölye Sahnesi yedi oyun ile sezonu açıyor!

CAS’ın bu sezonda sahnede olacak oyunları ise şu şekilde:

Yeni Oyun: Filler ve Karıncalar

Yaşar Kemal’in Filler Sultanı ile Kırmızı Sakallı Topal Karınca adlı romanından Arzu Gamze Kılınç’ın sahneye uyarladığı ve yönettiği oyun, bir sömürü öyküsünü anlatır. Gücüne ve heybetine güvenerek karıncalara savaş açan Filler Sultanı –her iktidarda olduğu gibi- ülkeyi yarattığı baskı ve korku ile yönetir. Sultan, karıncalara zulmederken karıncalar bir yandan hayatta kalabilmek için Filler Sultanı’na çalışır bir yandan birlik olup filleri yenmenin bir yolunu ararlar.

Orijinal Metin: Filler Sultanı ile Kırmızı Sakallı Topal Karınca

Yazan: Yaşar Kemal

Sahneye Uyarlayan ve Yöneten: Arzu Gamze Kılınç

Müzik: Berkay Özideş

Işık tasarımı ve Koreografi: Muhammet Uzuner

Yönetmen Yardımcısı: Boran Özsaygı

Afiş Tasarımı: Alican Elagöz

Işık Kumanda: Ekin Bora Boran

Efekt Kumanda: Barış Can Güler

Oyun Fotoğrafları: Bartu Özbatur

Oyuncular: Boran Özsaygı, Canberk Dikmen, Can Seçki, Derya Özsoy, Dorukhan Kenger, Erdi Öztürk, Murat Aytekin, Nihal Parlak, Onur Çolak, Seren Köken, Serhat Güney.

Ödenmeyecek, Ödemiyoruz! (8. Sezon)

Nobel Edebiyat Ödülü sahibi İtalyan yazar Dario Fo’nun yazdığı oyun, İtalya'nın yoksul işçi kesimine ait kadınların bir süpermarketi yağmalamasıyla gelişen komik olaylardan yola çıkarak bir ekonomik sistem eleştirisi sunuyor.

Oyun, İtalya varoşlarında yaşam mücadelesi veren insanların sisteme karşı verdikleri mücadelede karşılaştıkları zorlukları komik bir dille anlatıyor. Sürekli artan hayat pahalılığı karşısında varoşlarda yaşayan kadınlar zamlara karşı hep birlikte eski fiyatlardan alışveriş yapmaya karar verirler ve bir süpermarketteki mallara el koyarlar.

Yazan: Dario Fo

Çeviren: Füsun Demirel

Yöneten: Arzu Gamze Kılınç

Dekor Tasarımı: Osman Özcan

Işık Tasarımı: Onur Alagöz

Oyuncular: Alper İrvan, Berfin Karatay, Kıvanç Kılınç, Serpil Göral, Osman Onur Can.

Katip Bartleby (2. Sezon)

Wall Street'te bir avukat, yazıhanesinde bir kâtip daha çalıştırmaya karar verir. Yazıhaneye herkesten önce gelip herkesten sonra çıkan bu çalışkan kâtip Bartleby'nin tek zorluğu vardır: Yapmamayı tercih eder. Avukat, Bartleby'nin iradesiyle baş etmeye çalışırken kendini bir yüzleşmenin içinde bulur.

Bir Wall Street Hikayesi olarak günümüz kapitalist dünyası için de sözü olan öyküde, 19. Yüzyıl Kapitalizmi ve kapitalist modernitenin taşlaşmış dünyası öykünün anlatıcısı Avukat’ın, Bartleby hakkındaki kararsız anlatımının tarihsel panoramasını oluşturur. Bu ruhsuz dünyanın yarattığı yabancılaşma modern iş yaşamının izolasyonu ve uyuma zorlayan yasası hakkında eleştirel bir bakış sunar. Taşlaşmış bir dünyanın finansal merkezinden ve 19. Yüzyıldan Bartleby’nin bugünün dünyasına sözü ne olabilir?

Yazan: Herman Melville

Çeviren: Yusuf Eradam

Sahneye Uyarlayan ve Yöneten: Muhammet Uzuner

Dekor Tasarımı: Veli Kahraman

Kostüm Tasarımı: Nihan Şen

Müzik: Berkay Özideş

Dramaturg: Oya Yağcı

Işık Tasarımı: Muhammet Uzuner

Afiş Tasarımı: Veli Kahraman

Işık Kumanda: Ekin Bora Boran

Efekt Kumanda: Harun Özkan

Oyuncular: Can Seçki, Dorukhan Kenger, Kerem Aktı, Osman Onur Can, Yusuf Kısa.

Saloz'un Mavalı (7. Sezon)

Oyun, Portekiz’in bağımsızlık savaşının Afrika kolonileri üzerindeki etkilerini ve bu bağımsızlık hareketinin Portekiz’deki yansımalarını araştırıyor.

Saloz’un Mavalı, Portekiz'de 1932'de bir kahraman gibi karşılanarak iktidara gelen Antonio Salazar’ın otuz altı yıllık iktidarlık döneminde baskının, şiddetin, sömürünün günden güne artmasını ve bu dönemin nasıl bir diktatörlük dönemine dönüştüğünü; ezenlerin ve ezilenlerin gözünden eleştirel bir bakışla izleyiciyle paylaşıyor. Salazar dönemi Portekiz'i üzerinden sömürgecilik tarihinin ve sınıf çatışmasının; mülkiyet düşüncesinin var olduğu günden beri insanlık tarihi üzerindeki etkilerini görüyoruz Saloz'un Mavalı'nda. İnsanın, kendi var ettiği ve kendisini kölesi haline getirdiği sömürgeciliğin hikâyesini öznelden evrensele anlatıyor.

Yazan: Peter Weiss

Çeviren: Can Yücel

Yönetmen: Muhammet Uzuner

Işık Tasarımcısı: Onur Alagöz

Koreograf: Hicran Akın

Kukla Tasarımı Ve Yapımı: Selda Uyan

Kostüm Tasarımı: Ekip

Metne Katkı: Boran Özsaygı, Can Seçki, Dorukhan Kenger, Kıvanç Kılınç, Selda Uyan.

Oyuncular: Alper İrvan, Barış Kaan Güven, Berfin Karatay, Boran Özsaygı, Can Seçki, Dorukhan Kenger, Furkan Özkan, Murat Aytekin, Selda Uyan, Zuhal Atalay.

İki Efendinin Uşağı Alaturka (5. Sezon)

İtalyan yazar Carlo Goldoni’nin dünya çapında büyük ilgi gören klasik komedisi, Kıvanç Kılınç’ın 19. yüzyıl İstanbul’una uyarlaması ve Muhammet Uzuner’in orta oyununa yaslanan rejisi ile “Alaturka” bir komedi olarak sahneleniyor.

Oyunda zengin sevgililerin aşk hayatlarının karşısında, güç yaşam koşulları içinde geçinmek zorunda olan bir uşağın, iki efendiye birden uşaklık etmeye çalışırken yarattığı karışıklıklar türlü komik olaylara yol açar.

Yazan: Carlo Goldoni

Çeviren: Rekin Teksoy

Uyarlayan: Kıvanç Kılınç

Yöneten: Muhammet Uzuner

Müzik: Berktay Akyıldız

Kostüm Tasarımı: Veli Kahraman

Koreografi: Hicran Akın

Işık Tasarımı: Onur Alagöz

Makyaj Tasarımı: Arzu Gamze Kılınç

Afiş Tasarımı: Ali Can Elagöz

Işık Kumanda: Dorukhan Kenger

Efekt Kumanda: Ela Güldüren

Oyuncular: Alper İrvan, Ayça Öztürk, Berfin Karatay, Canberk Dikmen, Can Seçki, Erdi Öztürk, Gözde Yıldız, Osman Onur Can, Yusuf Kısa.

Neredeyse Eşittir (3. Sezon)

“Ekonomi çok sıkıcı değil mi? Karmaşık finansal terimlerle dolu.

Neden sizce? Finansal sistem kasten karmaşık.

Gözümüz kasten korkutuldu. Belki bir şeyi görmemizi istemiyorlardır.”

İsveçli yazar Jonas Hassen Khemiri’nin yazdığı, Hasret Güneş’in çevirdiği ve Serpil Göral’ın yönettiği oyun ‘değer’ kavramını para sistemi üzerinden irdeliyor.

Sıradan ve biricik arzularımızla parasal sistemde eşit, özgür, iyi, haklı ve değerli olmamız mümkün mü? Enflasyon hepimizi fakirlikte bari eşitler mi?

‘Neredeyse Eşittir’ parasal sistemin yarattığı biz sıradan insanların arasındaki, aslında matematiksel olarak hep muhtemel olan ancak asla gerçekleşmeyecek eşitliği anlatıyor.

Seyirci aynı zamanda bir deneye davetli: Bu oyunu beğenmezseniz para iadesi alabilirsiniz.

Yazan: Jonas Hassen Khemiri

Çeviri: Hasret Güneş

Yöneten: Serpil Göral

Müzik: Berkay Özideş

Koreografi: Hicran Akın

Sahne-Grafik-Afiş Tasarımı: Veli Kahraman

Kostüm Tasarımı: Nihan Şen

Işık Tasarımı: Muhammet Uzuner

Kostüm Uygulama: Seren Köken

Reji Asistanı-Efekt Kumanda: Gözde Yıldız

Işık Kumanda: Ekin Bora Boran

Oyuncular: Dorukhan Kenger, Ela Güldüren, Kerem Aktı, Mithat Seçinti, Nihal Parlak, Özge Doğan, Seren Köken, Serhat Güney, Yusuf Kısa.

Ayak Bacak Fabrikası (2. Sezon)

Sermet Çağan’ın Ayak Bacak Fabrikası oyunu derebeyleri, politikacılar ve yargıçlar gibi yönetici güçlerin çıkarlarını her koşulda korumak için halkı nasıl sömürdüğünü anlatır.

Bu sistem içinde var oldukça aynı döngünün tekrar ederek halkın her zaman ezilen ve sömürülen olmaktan kurtulamayacağına işaret eden oyun, 1960 sonrası ortaya çıkan toplumcu gerçekçi tiyatro üslubunun ilk örneklerinden biridir.