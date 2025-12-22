HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Çıldır Gölü’nde buz kütleleri sahile vurdu

Yüzeyi kısmen donan Çıldır gölü rüzgârın etkisiyle çözülünce buzulları aratmayan görüntüler ortaya çıktı.

Çıldır Gölü’nde buz kütleleri sahile vurdu

Kentte etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle yüzeyi kısmen donan göl, havaların yumuşaması ve rüzgârın etkisiyle çözülmeye başladı. Göl yüzeyinde kırılan buz tabakalarının hareket etmesiyle ortaya çıkan manzara, adeta kutup bölgelerindeki buzulları andırdı. Rüzgârın şiddetiyle parçalanan buz kütleleri gölün farklı noktalarında üst üste yığılırken, oluşan doğal şekiller görenleri hayran bıraktı. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde güneş ışığının buzlar üzerinde oluşturduğu yansımalar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Balıkçı Atalay’ın yerinde ortaya çıkan görüntü sonrası konuşan Canılgın Uzunkaya, ’’Nadir görülen bu doğa olayı sonrası şu an buz şov var Çıldır Gölü’nde. Kısmen donan göl yüzeyi rüzgarın etkisiyle çözülmeye başladı. Dalgaların da etkisiyle buz kütleleri sahile vurdu’’ dedi.
Bölgede soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi beklenirken, gölde oluşan buz kütlelerinin hava şartlarına bağlı olarak zaman zaman yeniden donabileceği ifade edildi.

Çıldır Gölü’nde buz kütleleri sahile vurdu 1

Çıldır Gölü’nde buz kütleleri sahile vurdu 2

Çıldır Gölü’nde buz kütleleri sahile vurdu 3

Çıldır Gölü’nde buz kütleleri sahile vurdu 4Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kars’ta uyuşturucu ele geçirildiKars’ta uyuşturucu ele geçirildi
Merakla bekleniyor! Kamera özellikleri sızdırıldıMerakla bekleniyor! Kamera özellikleri sızdırıldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Çıldır Gölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
TBMM karıştı! AK Parti ve CHP'li vekiller arasında kavga

TBMM karıştı! AK Parti ve CHP'li vekiller arasında kavga

Van'dan İstanbul'a götürülüyor! Köprüye yerine başka yoldan geçti, trafik kilitlendi

Van'dan İstanbul'a götürülüyor! Köprüye yerine başka yoldan geçti, trafik kilitlendi

Mauro Icardi Gheorghe Hagi'yi de geçti! Galatasaray tarihine geçti

Mauro Icardi Gheorghe Hagi'yi de geçti! Galatasaray tarihine geçti

Survivor 2026 ünlüler takımı yarışmacıları kimler? İşte tanıtım videosu

Survivor 2026 ünlüler takımı yarışmacıları kimler? İşte tanıtım videosu

2026'ya ertelemeyin: "Ciddi bir artış farkı oluşacak"

2026'ya ertelemeyin: "Ciddi bir artış farkı oluşacak"

'Böyle bir yeri hayal bile edemezdik' 4500 m2'lik alanda kurdu

'Böyle bir yeri hayal bile edemezdik' 4500 m2'lik alanda kurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.