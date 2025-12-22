Çıldır Gölü’nde buz kütleleri sahile vurdu

Kentte etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle yüzeyi kısmen donan göl, havaların yumuşaması ve rüzgârın etkisiyle çözülmeye başladı. Göl yüzeyinde kırılan buz tabakalarının hareket etmesiyle ortaya çıkan manzara, adeta kutup bölgelerindeki buzulları andırdı. Rüzgârın şiddetiyle parçalanan buz kütleleri gölün farklı noktalarında üst üste yığılırken, oluşan doğal şekiller görenleri hayran bıraktı. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde güneş ışığının buzlar üzerinde oluşturduğu yansımalar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Balıkçı Atalay’ın yerinde ortaya çıkan görüntü sonrası konuşan Canılgın Uzunkaya, ’’Nadir görülen bu doğa olayı sonrası şu an buz şov var Çıldır Gölü’nde. Kısmen donan göl yüzeyi rüzgarın etkisiyle çözülmeye başladı. Dalgaların da etkisiyle buz kütleleri sahile vurdu’’ dedi.

Bölgede soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi beklenirken, gölde oluşan buz kütlelerinin hava şartlarına bağlı olarak zaman zaman yeniden donabileceği ifade edildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır