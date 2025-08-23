Çimento fabrikasının tozu, beldeyi isyan ettirdi

Gümüşhane'nin Bahçeli Beldesiyle iç içe bulunan Aşkale Çimento Fabrikası'nın yıllardır oluşturduğu toz bulutuna tepki gösteren yaklaşık 300 kişi, kadın ve çocukların da katılımıyla pankartlar ve sloganlar eşliğinde beldeden fabrikaya yürüdü. Fabrika önünde yapılan basın açıklaması sırasında çalışanlarla vatandaşlar arasında arbede yaşanırken jandarma ekipleri olaya müdahale etti.

Kadınlar ve çocuklar fabrikanın neden olduğu kirliliği göstermek için kirli toz bezleri ile bahçelerinden topladıkları mahsulleri fabrika önüne atarak tepkilerini dile getirdi.

"İNSANLARIN BURADA YAŞAMA ŞANSI KALMADI"

Söz konusu fabrika ile ilgili yıllardır mücadele sürdürdüklerini aktaran Bahçeli Belediye Başkanı Çetin Rıza Tanış, "Biz daha önce sizin de öncülüğünüzde Türkiye gündemine oturan ifadeler de kullandık bu eylemin geleceğini de söyledik ama o günden bugüne bırakın tedbir almayı daha beter bir hale geldi. Bugün görüyorsunuz üretim durdurulmuş, tertemiz. Yapılacak tahkikatlarda fabrika burada anında duruyor temiz bir görüntü sağlanıyor. Bizim istediğimiz fabrikayı kapatmak değil, bizim istediğimiz üretimi engellemek değil. Bizim burada istediğimiz tek şey temiz üretim, sağlıklı üretim daha önce de söyledim bunları. Biz bunları tekrar etmekten yorulduk. Devlet nerede dediğimizde hiçbir tedbir alınmadığını tekrar görüyoruz. Yoksa bizim ne işimiz var burada adam gibi üretim yapsınlar, adam olsunlar, insan sağlığına dikkat etsinler kimsenin burada bir işi olmaz. Bunu açık yüreklilikle söylüyorum. Bu güneşin altında bu insanları buraya yığmanın manası yok. Biz sermaye düşmanı değiliz bu devletin üretime ihtiyacı var, adam gibi üretim yapsınlar. Çatılarımızda, belediyenin sosyal alanlarında oturulacak hal kalmadı. Beldedeki evleri geçtik, insanların yaşama şansı kalmadı artık" dedi.

"BELDENİN ÇOĞU KOAH OLDU"

Fabrikanın meydana getirdiği kirliliğin belde halkında sağlık sorunlarına yol açtığını ifade eden belde sakini Gülümser Tanış, "Biz yaşayamıyoruz artık, boğuluyoruz. Balkonum, evimin önündeki masamı sildiğimde her gün simsiyah toz çıkıyor. Köyün hepsine geliyor ancak ben yakın olduğum için en çok bana geliyor. Sebzelerimiz, meyvelerimiz, fasulyelerimiz bu sene hiç olmadı. Dalından bir meyve koparıp yiyemiyoruz. Dutlarımız olduğu gibi çöpe gitti. Ne pestil yapabildik, ne pekmez. Çünkü toz var, yediğimiz zaman ağzımızda hissediyoruz. Biz çalışmasın demiyoruz sadece bize tozunu vermesinler. Beldenin çoğu şu anda KOAH hastası. Ancak umursamıyorlar, vicdanları yok bunların" diye konuştu.

Müşerref Tanış da, "Burada sebzemiz, meyvemiz, biz zehirleniyoruz. Her gün yemek masamın üzerini siliyorum. Böyle rezillik olmaz. Buna bir çare bulunsun" ifadelerini kullandı.

"FABRİKADAN DOLAYI SAĞLIKLI BÜYÜYEMEYECEĞİZ"

Dalından koparıp gönül rahatlığıyla meyve yiyemediklerini söyleyen Zeynep Sena Şahin (9), "Burada yemek yiyemiyoruz, her şey toz oluyor. Elmaları daldan koparıp yiyemiyoruz, sirkeli suya koymak zorunda kalıyoruz. Hepsinin içinden toz çıkıyor, çimento pisliği çıkıyor. Biz bunları istemiyoruz, filtreleri takmıyorlar. Tozlarına sahip çıksınlar, biz istemiyoruz. Zehirleniyoruz, bizim sofralarımızdan, camlarımızdan, bezlerimiz, kıyafetlerimiz her şeyimiz pis oluyor. Biz fabrikayı istemiyoruz, hep toz toz. Nefret ediyoruz fabrikadan sağlıklı büyüyemeyeceğiz artık" dedi.