HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Çimento fabrikasının tozu, beldeyi isyan ettirdi

Gümüşhane'nin Bahçeli beldesinde faaliyet gösteren Aşkale Çimento Fabrikası'nı protesto eden vatandaşlarla fabrika çalışanları arasında arbede yaşandı.

Çimento fabrikasının tozu, beldeyi isyan ettirdi

Gümüşhane'nin Bahçeli Beldesiyle iç içe bulunan Aşkale Çimento Fabrikası'nın yıllardır oluşturduğu toz bulutuna tepki gösteren yaklaşık 300 kişi, kadın ve çocukların da katılımıyla pankartlar ve sloganlar eşliğinde beldeden fabrikaya yürüdü. Fabrika önünde yapılan basın açıklaması sırasında çalışanlarla vatandaşlar arasında arbede yaşanırken jandarma ekipleri olaya müdahale etti.

Kadınlar ve çocuklar fabrikanın neden olduğu kirliliği göstermek için kirli toz bezleri ile bahçelerinden topladıkları mahsulleri fabrika önüne atarak tepkilerini dile getirdi.

"İNSANLARIN BURADA YAŞAMA ŞANSI KALMADI"

Söz konusu fabrika ile ilgili yıllardır mücadele sürdürdüklerini aktaran Bahçeli Belediye Başkanı Çetin Rıza Tanış, "Biz daha önce sizin de öncülüğünüzde Türkiye gündemine oturan ifadeler de kullandık bu eylemin geleceğini de söyledik ama o günden bugüne bırakın tedbir almayı daha beter bir hale geldi. Bugün görüyorsunuz üretim durdurulmuş, tertemiz. Yapılacak tahkikatlarda fabrika burada anında duruyor temiz bir görüntü sağlanıyor. Bizim istediğimiz fabrikayı kapatmak değil, bizim istediğimiz üretimi engellemek değil. Bizim burada istediğimiz tek şey temiz üretim, sağlıklı üretim daha önce de söyledim bunları. Biz bunları tekrar etmekten yorulduk. Devlet nerede dediğimizde hiçbir tedbir alınmadığını tekrar görüyoruz. Yoksa bizim ne işimiz var burada adam gibi üretim yapsınlar, adam olsunlar, insan sağlığına dikkat etsinler kimsenin burada bir işi olmaz. Bunu açık yüreklilikle söylüyorum. Bu güneşin altında bu insanları buraya yığmanın manası yok. Biz sermaye düşmanı değiliz bu devletin üretime ihtiyacı var, adam gibi üretim yapsınlar. Çatılarımızda, belediyenin sosyal alanlarında oturulacak hal kalmadı. Beldedeki evleri geçtik, insanların yaşama şansı kalmadı artık" dedi.

"BELDENİN ÇOĞU KOAH OLDU"

Fabrikanın meydana getirdiği kirliliğin belde halkında sağlık sorunlarına yol açtığını ifade eden belde sakini Gülümser Tanış, "Biz yaşayamıyoruz artık, boğuluyoruz. Balkonum, evimin önündeki masamı sildiğimde her gün simsiyah toz çıkıyor. Köyün hepsine geliyor ancak ben yakın olduğum için en çok bana geliyor. Sebzelerimiz, meyvelerimiz, fasulyelerimiz bu sene hiç olmadı. Dalından bir meyve koparıp yiyemiyoruz. Dutlarımız olduğu gibi çöpe gitti. Ne pestil yapabildik, ne pekmez. Çünkü toz var, yediğimiz zaman ağzımızda hissediyoruz. Biz çalışmasın demiyoruz sadece bize tozunu vermesinler. Beldenin çoğu şu anda KOAH hastası. Ancak umursamıyorlar, vicdanları yok bunların" diye konuştu.
Müşerref Tanış da, "Burada sebzemiz, meyvemiz, biz zehirleniyoruz. Her gün yemek masamın üzerini siliyorum. Böyle rezillik olmaz. Buna bir çare bulunsun" ifadelerini kullandı.

"FABRİKADAN DOLAYI SAĞLIKLI BÜYÜYEMEYECEĞİZ"

Dalından koparıp gönül rahatlığıyla meyve yiyemediklerini söyleyen Zeynep Sena Şahin (9), "Burada yemek yiyemiyoruz, her şey toz oluyor. Elmaları daldan koparıp yiyemiyoruz, sirkeli suya koymak zorunda kalıyoruz. Hepsinin içinden toz çıkıyor, çimento pisliği çıkıyor. Biz bunları istemiyoruz, filtreleri takmıyorlar. Tozlarına sahip çıksınlar, biz istemiyoruz. Zehirleniyoruz, bizim sofralarımızdan, camlarımızdan, bezlerimiz, kıyafetlerimiz her şeyimiz pis oluyor. Biz fabrikayı istemiyoruz, hep toz toz. Nefret ediyoruz fabrikadan sağlıklı büyüyemeyeceğiz artık" dedi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mardin’de aynı gün evlerinde ölü bulunan 3 kadın, toprağa verildiMardin’de aynı gün evlerinde ölü bulunan 3 kadın, toprağa verildi
Robotik cerrahi yeni bir dönem başlattıRobotik cerrahi yeni bir dönem başlattı

Anahtar Kelimeler:
Gümüşhane
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz kararı!

Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz kararı!

Bakanlık duyurdu! Krema kelimesi yasaklandı

Bakanlık duyurdu! Krema kelimesi yasaklandı

Komando beresiyle törene katıldı! "Terörsüz Türkiye, devletimizin kadife eldivenidir"

Komando beresiyle törene katıldı! "Terörsüz Türkiye, devletimizin kadife eldivenidir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dikkat çeken hediye! Plakasını gören bir daha bakıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dikkat çeken hediye! Plakasını gören bir daha bakıyor

Çocuklar arasında tehlikeli akım: Ölümle dans ediyorlar

Çocuklar arasında tehlikeli akım: Ölümle dans ediyorlar

Nevzat Bahtiyar'ın telefonunda dikkat çeken video!

Nevzat Bahtiyar'ın telefonunda dikkat çeken video!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.