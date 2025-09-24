HABER

Çocukların çarptığı yaşlı adam metro raylarına düştü

Bursa'da oyun oynayan çocukların koşuşturduğu esnada çarptıkları yaşlı adam, metro ile duvar arasında sıkıştı. Ölümden dönen adamın yardımına çevredekiler ve güvenlik görevlileri yetişti. Vatmanın aniden fren yapmasıyla birlikte metronun içindeki yolcular da zor anlar yaşadı

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Şehreküstü Mahallesi metro istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, istasyonda koşturan bir grup çocuk, yaşlı adama çarptı. Savrulan adam metro ile duvar arasında sıkıştı.

SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Neyse ki durumu erken fark eden vatandaşlar hemen metroyu durdurup başından yaralanan Abdulkadir K.'ya yardıma koştu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan adam ambulans ile hastaneye sevk edildi. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

