Cumhurbaşkanı Erdoğan 'birileri' diyerek sert tepki gösterdi: "Vatandaşımızın cebine el uzatıyorlar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerlendirmelerinden öne çıkanlar şu şekilde:

"TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni vesilesiyle sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. 25 kardeşimize plaketleri takdim edeceğiz. Özveriyle çalışan kardeşlerimizi tek tek kutluyorum.

Şeref belgesi ve plaket sahiplerimiz yaptıkları fedakarlıklarla ülkemizin de önünü açtı. Emek verdiler, sabrettiler, milletimize hizmet etme sevdasından asla vazgeçmediler. Ekonomi, ticaret ve iş dünyamızda taş üstüne taş koyanlara bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum.

Büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim ki bugün itibariyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, dünyanın en kaliteli ve en fazla hizmet üreten üçüncü oda sistemidir. Türkiye'nin ve ekonomimizin lokomotifidir. Oda ve borsalarımızın hizmet kapasitesi önemli ölçüde artmış durumda. Tarımdan eğitime, ticaretten teknolojiye farklı kulvarlarda aldığımız mesafelerin her aşamasında sizlerin emeği ve imzası var. Gümrük kapılarımızı devlete hiçbir yük getirmeden modernize ederek ihracatta yeni rekorlar kırmamıza sizler vesile oldunuz.

"FAHİŞ FİYATLARLA VATANDAŞLARIMIZIN CEBEBİNE EL UZATIYORLAR"

Son 23 buçuk yılda sizlerin ve aziz milletin desteğiyle Türkiye'yi her alanda bir üst lige bizler taşıdık. Korumacı eğilimlerin küresel ölçekte yükselişe geçtiği, ticari rekabetin sertleştiği bir dönemde Türkiye ekonomisini şoklara karşı dirençli hale getirdik. Bölgemizdeki çatışmalara rağmen geçtiğimiz yıl ekonomimizi yüzde 3,6 oranında büyüttük.

Milli gelirimiz 1,6 trilyon dolar oldu. Kişi başına milli geliri 18 bin dolara çıkardık.

İhracatta başarı hikayesi yazmaya devam ediyoruz. İş gücüne katılma oranımız yüzde 52,8'e çıkarken işsizlik oranımız tam 35 aydır tek haneli seyrini sürdürüyor

Dış ticaret hacmimizi 820 milyar dolara, mal ve hizmet ihracatımızı ise 396 milyar dolara çıkardık. Çok yakın gelecekte 400 milyar doları da aşacağız.

Her şeyin güllük gülistanlık olmadığının farkındayız. Ekonomiyi verilerden ibaret görmedik. Sokağın, çarşının nabzını tutmaya devam ediyoruz. Ekonomi yönetimimiz piyasanın yaşadığı stresi asgari düzeye indirmek için her türlü tedbiri alıyor, almaya da devam edecektir.

Birileri girdi maliyetlerindeki dalgalanmaları gerekçe göstererek fahiş fiyatlarla vatandaşlarımızın cebine, kesesine el uzatmaktadır."

Kaynak: AA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır