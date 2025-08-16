HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alaska Zirvesi yorumu: "Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması arayışlarına yeni bir ivme kazandırdı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alaska'da ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen tarihi zirveyle ilgili, "Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması arayışlarına yeni bir ivme kazandırmıştır" ifadesini kullandı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alaska'daki Turmp-Putin görüşmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Alaska Zirvesi’ni memnuniyetle karşılıyor, bu yeni sürecin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin de katılımıyla kalıcı barışın temelini atmasını diliyoruz" dedi.

"RUSYA-UKRAYNA SAVAŞININ SONLANDIRILMASI ARAYIŞLARINA YENİ BİR İVME KAZANDIRMIŞTIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;

"ABD Başkanı Sayın Trump ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Putin arasında Alaska’da gerçekleştirilen görüşmeler Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması arayışlarına yeni bir ivme kazandırmıştır.

Alaska Zirvesi’ni memnuniyetle karşılıyor, bu yeni sürecin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin de katılımıyla kalıcı barışın temelini atmasını diliyoruz.

Türkiye barışın tesisi için her türlü katkıyı sağlamaya hazırdır."

