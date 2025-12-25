Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete tepki: "Avrupalı Türkleri hedef almaktan utanmıyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Uluslararası Demokratlar Birliği Heyetini kabulünde açıklamalarda bulundu. Erdoğan burada gündeme dair önemli değerlendirmeler yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:



"Müslümanlar olarak Filistin’de, Lübnan’da Sudan’da ve dünyanın birçok yerinde kardeşlerimiz sancılı günler yaşıyor. İsrail’in insanlık dışı saldırıları sebebiyle enkaz yığınına dönen Gazze’de 2 milyonu aşkın Filistinli çok zor şartlarda hayata tutunmaya çalışıyor. Sınırımızın öte tarafında 14 yıllık mücadelenin ardından Suriye halkı sabotajlara rağmen ülkelerini yeniden toparlamak, ayağa kaldırmak için çaba gösteriyor.

"DAHA FAZLA KARDEŞLİĞE İHTİYAÇ DUYUYORUZ"

Avrupa’dan Asya’ya kriz ve belirsizlik dalgasının yükseldiği bir dönemde bela ve musibet rüzgarları karşısında yıkılmamak için her zamankinden daha fazla dayanışmaya daha fazla kardeşliğe ihtiyaç duyuyoruz.

"ELLERİ NASIRLI KARDEŞERİMİZİ IRKÇI TERÖRE KURBAN VERDİK"

Yurt dışındaki millet varlığımızın bugünkü seviyelerine ulaşması hiç ama hiç kolay olmadı. Rüzgara karşı yürüdük, ırkçı saldırılara maruz kaldık. Ötelendik, örselendik fidan gibi gençlerimizi elleri nasırlı kardeşlerimizi ırkçı teröre kurban verdik.

"HİÇBİR İNSANIMIZIN EZİLMESİNE MÜSAADE ETMEYİZ"

Yurt dışındaki vatandaşlarımızın Türkiye'ye katkıda bulunması, malum çevreleri huzursuz ediyor. Bunların en başında muhalefet vardır. Muhalefet Avrupalı Türkleri hedef almaktan utanmıyor. Türkiye'nin gönül elçileri olacak misafir öğrencilere düşmanlar, gurbetçi kardeşlerimize düşmanlar. Kendileri dışında kimseye saygıları yok, Türkiye ile ilgili güzel bir cümle duymaya tahamülleri yok. Batılılar karşısında ezikler ama kendi insanına gelince kabalar. Biz ister sınırlar içerisinde isterse yurt dışında yaşasın hiçbir insanımızın ezilmesine müsaade etmeyiz.

"SİZLER BU ÜLKENİN DÜNYAYA AÇILAN KAPILARISINIZ"

Avrupa Türk toplumunu kimseye ezdirmeyiz ezmeye çalışan kifayetsizlere de hadlerini bildiririz. Size kimse üvey evlat muamelesi yapamaz, size kimse parmak sallayamaz, üst perdeden ayar veremez. Avrupalı Türkler olarak sizler bu vatanın özbe öz evlatlarısınız, sizler bu ülkenin dünyaya açılan kapılarısınız"