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Cumhurbaşkanı Erdoğan ilgiyle izledi! Güney Kore ziyaretinde nefes kesen dövüş sanatları gösterisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore ziyaretinde resmi törenle karşılandı. Erdoğan ile Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung el ele yürüdü. Erdoğan, Güney Kore Milli Tekvando Gösteri Ekibi'nin sunduğu dövüş sanatları gösterisini ilgiyle izledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilgiyle izledi! Güney Kore ziyaretinde nefes kesen dövüş sanatları gösterisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un davetine icabetle gittiği başkent Seul'de resmi törenle karşılandı.

İKİ ÜLKENİN MİLLİ MARŞLARI ÇALINDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, makam aracıyla geldikleri Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Güney Kore Devlet Başkanı Lee ve eşi tarafından karşılandı. Erdoğan ve Lee'nin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından askeri bando tarafından Güney Kore milli marşı ve İstiklal Marşı çalındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilgiyle izledi! Güney Kore ziyaretinde nefes kesen dövüş sanatları gösterisi 1

Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Güney Kore Devlet Başkanı Lee, karşılıklı olarak heyet üyelerini tanıttı.

İki lider ve eşleri kendileri için ayrılan alana geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilgiyle izledi! Güney Kore ziyaretinde nefes kesen dövüş sanatları gösterisi 2

Burada, Güney Kore Milli Tekvando Gösteri Ekibi tarafından dövüş sanatları gösterisi sunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilgiyle izledi! Güney Kore ziyaretinde nefes kesen dövüş sanatları gösterisi 3

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilgiyle takip ettiği gösteri sırasında Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile zaman zaman tokalaştı. Gösteri sonunda ekip tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a "hoş geldiniz" yazılı pankart açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilgiyle izledi! Güney Kore ziyaretinde nefes kesen dövüş sanatları gösterisi 4

İki lider, karşılamanın ardından baş başa görüşmeye geçti.

Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Halit Yerebakan da hazır bulundu.

İşte törenden bazı kareler:

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilgiyle izledi! Güney Kore ziyaretinde nefes kesen dövüş sanatları gösterisi 4

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilgiyle izledi! Güney Kore ziyaretinde nefes kesen dövüş sanatları gösterisi 6

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilgiyle izledi! Güney Kore ziyaretinde nefes kesen dövüş sanatları gösterisi 7

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilgiyle izledi! Güney Kore ziyaretinde nefes kesen dövüş sanatları gösterisi 8

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilgiyle izledi! Güney Kore ziyaretinde nefes kesen dövüş sanatları gösterisi 9

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilgiyle izledi! Güney Kore ziyaretinde nefes kesen dövüş sanatları gösterisi 10

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilgiyle izledi! Güney Kore ziyaretinde nefes kesen dövüş sanatları gösterisi 3

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilgiyle izledi! Güney Kore ziyaretinde nefes kesen dövüş sanatları gösterisi 12

Kaynak: AA

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Güney Kore Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı erdoğan tekvando
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