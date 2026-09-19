Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretinin tarihi belli oldu: 20-23 Eylül'de New York'ta olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM kürsüsünden konuşmak üzere ABD'ye ziyaret gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyareti esnasında çeşitli ülke devlet başkanları ve liderleriyle de ikili görüşmeler yapmayı planlıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 20-23 EYLÜL'DE ABD'Yİ ZİYARET EDECEK

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Duran şunları söyledi;

"İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın New York’ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere 20-23 Eylül 2026 tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri’ni ziyaret edeceğini aktardı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere 20-23 Eylül 2026 tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri’ni ziyaret edeceklerdir.

ÇEŞİTLİ ÜLKELERİN DEVLET VE HÜKÛMET BAŞKANLARIYLA İKİLİ GÖRÜŞMELER YAPACAK

Sayın Cumhurbaşkanımız, “Güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek: Herkes için sonuç üreten bir Birleşmiş Milletler” temasıyla düzenlenecek 81. Genel Kurul genel görüşmelerinin ilk günü olan 22 Eylül günü hitaplarını gerçekleştireceklerdir.

Sayın Cumhurbaşkanımız, ziyaret kapsamında BM Genel Sekreteri’nin yanı sıra, çeşitli ülkelerin devlet ve hükûmet başkanlarıyla ikili görüşmeler yapacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanımız ayrıca ABD’de mukim vatandaş temsilcileri, Türk-Amerikan iş çevreleri ve düşünce kuruluşu temsilcilerinin katıldığı çeşitli programları teşrif etmeleri de öngörülmektedir.