Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC mesajı! Açılışta son noktayı koydu: "Kardeşliğimizi bozmaya çalışanlar başarılı olamayacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Yerleşkesi Açılış Töreni açılışında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:



Sıradan bir açılış gerçekleştirmediklerinin altını çizen Erdoğan, "Bu eser, bu tarihi ana tanıklık eden siz kıymetli kardeşlerime sefalar getirdiniz diyorum. Bugün burada sıradan bir açılış töreni gerçekleştirmiyoruz. Cumhuriyet Yerleşkesi projemiz Kuzey Kıbrıs'ın gurur kaynaklarından biridir.

2022 yılında 639 bin 475 metrekarelik bir alanda Cumhurbaşkanlığı Binasına, Cumhuriyet Meclisine, Yüksek Mahkemeye ve millet bahçesine ev sahipliği yapacak.

"KADER ORTAKLIĞIMIZIN GÖSTERGESİDİR"

Bu eser, Kıbrıs Türk halkının kararlılığının sembolüdür. Burası aynı zamanda haksızlık ve hukuksuzluklar karşısında var olma iradesinin tezahürüdür. Kader ortaklığımızın da bir göstergesidir.

"KARDEŞLİĞİMİZİ BOZMAYA ÇALIŞANLAR BAŞARILI OLAMAYACAKLAR"

İstiklal ve istikbal mücadelemizi daha güçlü bir şekilde devam ettireceğiz. Kardeşliğimizi bozmaya, aramızı açmaya, bu bereketli topraklara barış ve huzur yerine nefret tohumları ekmeye çalışanlar başarılı olamayacak.

Yerleşkenin Kıbrıs Türkünü daha da ileriye taşıyacak kararlara ev sahipliği yapacağına inanıyoruz. İhtiyaç duyacağınız her anda daima yanınızdayız"

TDT'NİN 'KKTC ÇIKIŞI' TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyelerinden Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan'ın, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne büyükelçi atamasının ardından Türkiye cephesinden bu üç ülkeye tepki gelmişti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş konuyla ilgili olarak, "Bu bizim fevkalade rahatsızlık duyduğumuz bir konudur. Telafi edilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

TDT üyesi bu üç ülkenin Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde büyükelçi ataması kararı dolaylı olarak Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin tanındığı ve bu minvalde Türkiye'nin 'işgalci güç' olarak değerlendirilmesi yönünde tartışmalara yol açmıştı.

ÖZEL'DEN KKTC ÇIKIŞI GELMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise konuyla alakalı olarak, "Kuzey Kıbrıs yalnızlaştırılmış, ‘Yavru vatan’ dedikleri bizim için kardeş vatan AK Parti tarafından satılmıştır" ifadelerinde bulunmuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya üzerinden CHP lideri Özel'e yanıt vermişti.

Çelik, açıklamasında şunları kaydetmişti:

“Cumhurbaşkanımızın Kıbrıs Türk davası ve KKTC konusundaki hassasiyetini milletimiz ve uluslararası toplum çok iyi bilmektedir.

Gazze’de ve tüm Filistin’de Cumhurbaşkanımıza dualar edilirken, Özgür Özel’in bu konudaki açıklamalarını ciddiye alan kimse yoktur.