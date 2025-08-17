HABER

Danimarka Başbakanı: "Netanyahu bir problem haline geldi"

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Başbakan Frederiksen, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun artık bir sorun haline geldiğini ifade ederek, ülkesinin Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı süresince İsrail’e yönelik diplomatik baskının artırılması için çalışacaklarını söyledi.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu.

Danimarka'nın Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı koltuğuna sahip olmaya devam ettiği dönemde İsrail'e yönelik baskıların artırılmasına ilişkin çaba sarf edeceğini vurgulayan Frederiksen, İsrail'in Netanyahu olmadan daha iyi bir konumda olacağını belirtti.

"NETANYAHU BİR PROBLEM HALİNE GELDİ"

Frederiksen, "Netanyahu bir problem haline geldi" ifadesini kullandı.İsrail hükümetinin ülkenin çıkarlarına aykırı davrandığını vurgulayan Frederiksen, "İsrail'e uygulanan baskıları artırmak isteyen ülkelerden biriyiz ama henüz diğer AB üyelerinin desteğini kazanamadık" dedi.

"KORKUNÇ VE TAM BİR FELAKET"

Gazze’deki son duruma ilişkin de konuşan Frederiksen, İsrail'in devam eden saldırılarını ve bölgede açlığı silah olarak kullanmasını, "Korkunç ve tam bir felaket" olarak değerlendirdi.

Frederiksen, Danimarka'nın İskandinav komşuları ve diğer Avrupa ülkelerinin Filistin devletini tanıma kararına ortak olup olmayacağına ilişkin soruya, "Hamas, gelecekteki Filistin devletinin topraklarının çoğunluğunu kontrol ettiği sürece böyle bir şey yapmayı düşünmüyoruz. Danimarka Hamas'ı ödüllendirmek istemiyor" yanıtını verdi.

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
