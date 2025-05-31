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Deniz Kuvvetleri Komutanı Tatlıoğlu, Polonya Deniz Kuvvetleri Komutanı Ziemianski ile görüştü

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Polonya Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Jaroslaw Ziemianski ile bir araya geldi.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Tatlıoğlu, Polonya Deniz Kuvvetleri Komutanı Ziemianski ile görüştü

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve beraberindeki heyet, Polonya Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Jaroslaw Ziemianski’nin resmi davetlisi olarak 28-30 Mayıs tarihleri arasında Polonya’yı ziyaret etti.

Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Polonya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargahında Tümamiral Jaroslaw Ziemianski tarafından resmi törenle karşılandı. Müteakiben PGZ Tersanesi, Gdansk Deniz Üssü, ORP MEWA mayın avlama gemisi, Polonya Deniz Harp Okulu ve Polonya Sualtı Harekat Komutanlığı ziyaretleri gerçekleştirildi.

Ziyaret süresince yapılan ikili görüşmelerde, Polonya Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan İHA’ların gemilerde kullanımı, müşterek gemi inşa projeleri, mayın harbi bilgi paylaşımları, Polonya denizaltı personelinin eğitimleri konuları değerlendirilerek iş birliği alanları tespit edildi. (DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Polonya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
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