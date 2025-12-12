Denizli’de iş yerinde çıkan yangın korkuya neden oldu

Edilen bilgiyle göre, Serinhisar ilçesinin Yatağan Mahallesi’nde bulunan bir işyerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İşyeri sahibinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede tüm işyerini sarandı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler diğer binalara sıçramadan yangın kontrol altına alındı. Yangın söndürüldükten sonra yapılan kontrollerde, işyerinin kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmadı. Yangını çıkış nedenini belirlemek amacıyla olay yeri inceleme jandarma ekipleri ve itfaiye ekipleri inceleme yapıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır