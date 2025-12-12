HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Denizli’de iş yerinde çıkan yangın korkuya neden oldu

Denizli’nin Serinhisar ilçesine bağlı Yatağan Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir işyerinde çıkan yangın büyük maddi hasara yol açtı. Yangın sonucunda işyeri tamamen kullanılamaz hale geldi.

Denizli’de iş yerinde çıkan yangın korkuya neden oldu

Edilen bilgiyle göre, Serinhisar ilçesinin Yatağan Mahallesi’nde bulunan bir işyerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İşyeri sahibinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede tüm işyerini sarandı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler diğer binalara sıçramadan yangın kontrol altına alındı. Yangın söndürüldükten sonra yapılan kontrollerde, işyerinin kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmadı. Yangını çıkış nedenini belirlemek amacıyla olay yeri inceleme jandarma ekipleri ve itfaiye ekipleri inceleme yapıldı.

Denizli’de iş yerinde çıkan yangın korkuya neden oldu 1

Denizli’de iş yerinde çıkan yangın korkuya neden oldu 2

Denizli’de iş yerinde çıkan yangın korkuya neden oldu 3Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybettiOtomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Zonguldak'ta kaçak silah imalatı ve ticareti operasyonu: 3 zanlı tutuklandıZonguldak'ta kaçak silah imalatı ve ticareti operasyonu: 3 zanlı tutuklandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mardin'de zincirleme kaza! 4 ölü, 5 yaralı

Mardin'de zincirleme kaza! 4 ölü, 5 yaralı

Çifte cinayet! Eşini ve bacanağını silahla vurarak öldürdü

Çifte cinayet! Eşini ve bacanağını silahla vurarak öldürdü

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Brann'ı farka boğdu!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Brann'ı farka boğdu!

Başsavcı'dan olay ifade! Tuğyan Ülkem Gülter’in mesajları da ortaya çıktı

Başsavcı'dan olay ifade! Tuğyan Ülkem Gülter’in mesajları da ortaya çıktı

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Kapalıçarşı’da 50 dolar paniği! “Çaresiz kaldık, bankalar da risk almıyor”

Kapalıçarşı’da 50 dolar paniği! “Çaresiz kaldık, bankalar da risk almıyor”

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.