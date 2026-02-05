HABER

Denizli Hava Durumu! 05 Şubat Perşembe Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 5 Şubat 2026 Perşembe günü hava durumu bulutlu geçecek. Sabah sıcaklık 6 derece, öğle saatlerinde 14 dereceye ulaşacak. Akşam ve gece saatlerinde hissedilen sıcaklık 11 derece olacak. Hafta sonu yağmur beklentisi var. 6 Şubat Cuma güneşli, hafif yağmurlu bir Cumartesi sunacak. Rüzgar, güney yönünden esecek. Dışarı çıkarken yağmurluk veya şemsiye almayı unutmayın. Hava koşullarına dikkat etmek, sürüş güvenliği için önemlidir.

Denizli Hava Durumu! 05 Şubat Perşembe Denizli hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 5 Şubat 2026 Perşembe günü, Denizli'de hava durumu genel olarak bulutlu olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 14 derece civarında olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 6 derece civarında. Hissedilen sıcaklık 3 derece civarında olacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 14 dereceye ulaşacak. Hissedilen sıcaklık 11 derece civarında olacaktır. Akşam saatlerinde sıcaklık 14 derece civarında kalacak. Hissedilen sıcaklık yine 11 derece olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 11 derece civarında. Hissedilen sıcaklık ise 9 derece civarında olacak. Rüzgar güney yönünden saatte 6 kilometre hızla esecek. Sabah saatlerinde nem oranı %76 civarında. Öğle saatlerinde ise %52 seviyesine düşecek. Akşam saatlerinde nem %62 civarında olacak. Gece saatlerinde tekrar %76 oranına çıkacak.

6 Şubat 2026 Cuma günü, orta şiddetli yağmur bekleniyor. Sıcaklık en yüksek 14 derece, en düşük ise 9 derece civarında olacak. Rüzgar, güney yönünden saatte 4.36 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %76 civarında kalacak.

7 Şubat 2026 Cumartesi günü, hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklık en yüksek 16 derece, en düşük 12 derece civarında olacak. Rüzgar saatte 3.6 kilometre hızla esecek. Nem oranı %86 civarında olacak.

Bu dönemde yağışlı hava koşulları görülecek. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde yolların kayganlaşabileceğini unutmamalısınız. Araç kullanırken dikkatli olmalısınız. Evde kalacağınız zamanlarda pencere ve kapıların sızdırmazlığını kontrol edin. İç mekanın sıcaklığını korumak önemlidir.

