Denizli Hava Durumu! 24 Aralık Çarşamba Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 24 Aralık 2025 tarihinde hava bulutlu ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklık 11-13 derece arasında olurken, akşam 9-11 dereceye düşecek. 25 Aralık'ta ise yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. 26 Aralık'ta puslu ve güneşli hava hakimken, 27 Aralık'ta güneşli ve parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor. Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önem taşıyor. Ani hava değişimlerine karşı dikkatli olunması tavsiye ediliyor.

Ufuk Dağ

Denizli'de 24 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu genel olarak bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıklar 11 - 13 derece aralığında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık ise 9 - 11 derece arasında değişecek. Gece sıcaklıklar 8 - 10 derece olacak. Hafif yağışlı bir hava bekleniyor. Rüzgar güney yönünden saatte 3 - 6 kilometre hızla esecek. Nem oranı %61 - %86 arasında değişiklik gösterecek.

25 Aralık 2025 Perşembe günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Bu günde sıcaklıklar 9 - 12 derece arasında olacak. 26 Aralık 2025 Cuma günü ise puslu ve güneşli bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklıklar 11 - 13 derece civarında ölçülecek. 27 Aralık 2025 Cumartesi günü güneşli ve parçalı bulutlu hava öngörülüyor. Sıcaklıklar bu gün 8 - 11 derece arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önem taşıyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceğini unutmamak gerekiyor. Hafif yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgarların hafif esmesi bekleniyor. Ancak ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak her zaman iyi bir yaklaşımdır.

