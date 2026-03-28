Denizli’de çatılar uçtu, ağaçlar araçların üzerine devrildi, insanlar yürüyemedi

Denizli’de sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Ara ara şiddetini daha da arttıran rüzgar kent genelinde çatıların uçmasına, ağaçların devrilmesine, neden oldu. Ağaçların devrilmesi sonucu araçlarda maddi hasar meydana geldi. Farklı birçok noktada ise ağaç devrilmeleri yaşandı. Çatılardan düşen çanak antenler, devrilen ağaçlar çevresinde bulunan araçlara da zarar verdiği görüldü. Rüzgarın şiddetini daha da arttırdığı anlarda ise vatandaşlar yürümekte zorlandı.

Ayrıca bir işletmenin tentesi rüzgar nedeniyle düştü. Bir aracın ise devrilmesi sonucu iki araca zarar verdi.



