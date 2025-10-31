Depremin yaralarını sarmaya çalışan Sındırgı'ya konteyner kent

Yağcıbedir Mahallesi Orman Deposu'nda oluşturulan alanda iş makineleri aralıksız çalışıyor. Altyapı, su ve elektrik bağlantıları kısa sürede tamamlanırken, konteynerlerin yerleştirilmesine başlandı. Yaklaşık 10 dönümlük alana kurulacak 100 konteyner, başvuru yapan hak sahiplerine teslim edilecek.

Depremzedeler için hazırlanan konteynerlerde mutfak, banyo, ısıtma sistemleri ve sosyal alanlar bulunuyor. Çocuklar için oyun alanlarının da yer aldığı konteyner kent, afetzedelerin yeniden hayata tutunması için umut oluyor. Kırsal mahallelerde de kurulum çalışmaları devam ederken, bazı vatandaşlar kendi konteynerlerine kavuşmanın sevincini yaşıyor.

Depremde evini kaybeden Ayşe Teyze, "Evimiz yıkıldı ama devletimiz hemen yanımızda oldu. Şimdi başımızı sokacak bir yerimiz var, Allah razı olsun" dedi.

VALİ USTAOĞLU: "BARINMA SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ"

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AFAD Başkan Yardımcısı Dr. Önder Bozkurt, AFAD Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürü Ahmet Nehar Poçan, Sındırgı Kaymakamı Doğukan Koyuncu, Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Refik Gündoğan ile birlikte konteyner kentte incelemelerde bulundu.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Ustaoğlu, "Tüm kurumlarımızla birlikte vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için gece gündüz sahadayız. Kısa sürede kimseyi açıkta bırakmadan barınma sorununu çözeceğiz" dedi.

Vali Ustaoğlu ayrıca, ilçe merkezinde devam eden enkaz kaldırma ve yıkım çalışmalarını ile hafriyat sahasını da ziyaret ederek ekiplerden bilgi aldı.

Depremin ardından zor günler geçiren Sındırgı'da, konteyner kentteki her yeni yaşam alanı, afetzedelere umut ve güven veriyor.

