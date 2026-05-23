Derede balık avlayan amca ve yeğeni sel sularına kapıldı

Giresun’un Yağlıdere ilçesinde balık avlamak için dereye giren amca ile yeğeni, aniden yükselen suya kapıldı. Olayda bir kişinin cansız bedeninin yeri tespit edilirken, kayıp diğer kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, Yağlıdere ilçesine bağlı Kanlıca köyünde balık avlamak amacıyla Yağlıdere Deresi’nde saçma atan amca Sedat Çelik ile aynı ismi taşıyan yeğeni Sedat Çelik, aniden yükselen suya kapıldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD ve güvenlik ekibi sevk edildi. Ekiplerin zorlu hava ve arazi şartlarında yürüttüğü çalışmalar sonucu bir kişinin cansız bedeninin yeri tespit edildi. Ancak derenin debisinin yüksek olması nedeniyle cenazeye henüz ulaşılamadığı öğrenildi.

Kayıp olan diğer kişiyi arama çalışmalarının ise aralıksız devam ettiği bildirildi. Yüksek su seviyesi nedeniyle arama-kurtarma ekiplerinin çalışmalarını güçlükle sürdürdüğü ifade edildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Giresun cenaze sel felaketi
