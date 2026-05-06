Develi’de çocuklara trafik eğitimi

Develi İlçe Jandarma Komutanlığı ve Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Muammer Kocatürk İlkokulunu ziyaret etti. Burada öğrencilere trafik bilinci oluşturmak amacıyla eğitim veren ekipler, genel trafik kuralları, okul servislerinin kullanım esasları ve binme ve inme kuralları, yaya okul geçidi kullanımının önemi, bisiklet kullananların uyacağı kurallar, trafik lambaları, emniyet kemerinin, karayolu üzerinde yayaların doğru hareket tarzı ile ilgili bilgiler verdi. Ekipler eğitimin ardından öğrencilere uygulamalı eğitim de verdi.



